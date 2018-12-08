Порошенко: Російським суднам треба заборонити вхід у порти Європи й США

Президент Петро Порошенко вважає, що після агресії РФ у Чорному морі російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти.

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, повідомляє в суботу прес-служба президента.

За словами Порошенка, блокада, окупація Азовського моря Росією має значні економічні наслідки.

"Ми не можемо це сприйняти – ні ми, ні Європейський Союз", - сказав президент, додавши, що це стосується і Сполучених Штатів.

Він зазначив, що прохід через Керченську протоку заблокований і для суден, які ходять під прапорами країн ЄС.

"В цій ситуації російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти", - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що Україна готова до координації дій з партнерами у цьому питанні.

Президент зазначив, що реакція всього світу на дії Росії була досить рішучою.

"Але це заяви, це лише слова, а у відповідь на дії Путіна для нас надзвичайно важливо теж діяти",- підкреслив він.

"Наприклад, по-перше нам потрібна присутність НАТО в Чорному морі, щоб не дозволити російським військам окупувати Чорне море і регіон Азовського моря, що й відбувається зараз. "Азовський" пакет санкцій. Я думаю, що це дуже важливо", - сказав президент.

"Я думаю, була важливою заява Державного департаменту США, що буде абсолютно доцільним, якщо реакцією на акт агресії в Чорному морі, ЄС разом із США запровадять санкції, щоб зупинити "Північний потік-2"", - також наголосив він.

"В даній ситуації нам потрібна єдність і солідарність. Ми повинні покращити співпрацю з НАТО для захисту миру, безпеки, свободи і демократії в регіоні. Нам потрібен пакет санкцій, нам потрібно покращити воєнну і технічну співпрацю, включаючи постачання летальної зброї, яка допоможе нам захистити нашу країну від можливої великої наземної операції, яку ми не виключаємо, що Росія може розпочати в будь-який момент", - підкреслив Порошенко.

Він додав, що, за наявною інформацією, президент РФ Володимир Путін очікував, що українське судно відкриє вогонь у відповідь, і це буде приводом для Росії, щоб розпочати велику наземну операцію.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця. Троє з них були поранені.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

Заарештовані моряки етаповані в Москву в СІЗО "Лефортово", а троє поранених утримуються в медблоці слідчого ізолятора "Матроська тишина".

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