Конфлікт в Одеському медвиші: суд зупинив наказ про його утворення - Супрун
Суддя окружного адміністративного суду Києва Юлія Шрамко ухвалила зупинити дію розпорядження Кабміну "Про утворення Національного Одеського медичного університету".
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Допоки суд розглядатиме заяву, реорганізацію буде припинено. Законно призначити виконувача обов’язки тепер неможливо, а отже закладом продовжуватиме керувати Запорожан (Валерій Запорожан – колишній ректор Одеського національного медичного університету, якого звільнило МОЗ, - УП) і його поплічники", - зазначила Супрун.
За її словами, МОЗ повертає без розгляду усі документи підписані не уповноваженими міністерством особами. Це рішення суду ставить під загрозу зриву навчальний процес для понад 7 тисяч студентів та 2 300 працівників.
"Приклад, як можуть страждати тисячі людей через владні амбіції кількох корупціонерів, які не хочуть йти з насидженого місця. Неприпустимо, щоби в європейській правовій державі злочинці місяцями безкарно тероризували державний навчальний заклад", - наголосила Супрун.
Нагадуємо:
- 10 грудня у МОЗ заявили, що невідомі особи силою захопили будівлю Одеського національного медуніверситету та не пускають працівників на робочі місця.
- Згодом у поліції запевнили, що це не відповідає дійсності.
- Пізніше міністерство наголосило, що представники Нацполіції в Одеській області у відповідь на офіційну заяву МОЗ України про захоплення адміністрації ОНМедУ надали неправдиві коментарі, що можуть свідчити або про некомпетентність співробітників Нацполіції, або про їхню заангажованість.
- 27 грудня міністерство охорони здоров’я вирішило створити новий вищий навчальний заклад на базі Одеського національного медуніверситету.
- 14 січня 2019 року Кабінет міністрів підтримав МОЗ і розпорядився створити новий Національний Одеський медичний університет на базі Одеського національного медуніверситету.
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