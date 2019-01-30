Новини дня: Розстріл біля суду і конфлікт Гриценка з Луценком

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Середа, 30 січня 2019, 21:12

В Миколаєві біля суду вбили подружжя, Гриценко посварився з Луценками, американська розвідка попереджає про плани Росії впливати на вибори в Україні – новини, які були актуальні 30 січня.

Про вбивство

На виході з суду в Миколаєві невідомий розстріляв двох людей. Жінка загинула на місці, чоловік помер у кареті "швидкої". Стрілка одразу ж затримали. Стрілянина, за повідомленням поліції, пов'язана з розглядом судової суперечки між місцевим жителем і одеситами

Про вибори

Відтепер офіційно – Центральна виборча комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом в президенти.

Розвідувальна служба США зауважує, що Росія збирається впливати на президентські та парламентські вибори в Україні.

Партія "Відродження" висунула свого голову Віктора Бондаря на президентські вибори 2019 року.

Про політичні чвари

Кандидат в президенти Анатолій Гриценко сказав, що війна давно б закінчилася, "якби Луценко та інші чиновники не ховали синів від фронту". Генпрокурор обурився словами Гриценка, і заявив, що вимагає вибачення. Гриценко вибачатися відмовився. Пізніше у конфлікт втрутилася народний депутат та дружина генпрокурора Ірина Луценко – вона повідомила, що збирається подати в суд на Гриценка через його заяви про сина.

Про Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп провів 15-хвилинну зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 в Бразилії без перекладача або офіційної особи, яка могла б записати зміст розмови. За даними джерела Financial Times, Трамп і Путін обговорили питання міжнародної політики, ситуацію в Керченській протоці і конфлікт в Сирії.

Про газ

Українська компанія "ТАС Енергія Країни" вперше в історії України здійснила експорт природного газу в Європу в напрямку Словаччини

Українська правда

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Теми: вбивство Миколаїв Гриценко Луценко Росія


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