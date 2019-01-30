Новости дня: Расстрел у суда и конфликт Гриценко-Луценко

В Николаеве возле суда убили супругов, Гриценко поссорился с Луценко, американская разведка предупреждает о планах России влиять на выборы в Украине – новости, которые были актуальны 30 января.

Об убийстве

На выходе из суда в Николаеве неизвестный расстрелял двух человек. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете "скорой". Стрелка сразу же задержали. Стрельба, по сообщению полиции, была связана с рассмотрением судебного спора между местным жителем и одесситами.

О выборах

Отныне официально – Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Разведывательная служба США заявила, что Россия собирается влиять на президентские и парламентские выборы в Украине.

Партия "Возрождение" выдвинула своего председателя Виктора Бондаря на президентские выборы 2019 года.

О политических конфликтах

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко сказал, что война давно бы закончилась, "если бы Луценко и другие чиновники не прятали сыновей от фронта". Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Гриценко извиняться отказался. Позже в конфликт вмешалась народный депутат и жена генпрокурора Ирина Луценко – она ​​сообщила, что собирается подать в суд на Гриценко.

О Трампе с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел 15-минутную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Бразилии без переводчика или официального лица, которое могло бы записать содержание разговора. По данным источника Financial Times, Трамп и Путин обсудили вопросы международной политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.

О газе

Украинская компания "ТАС Энергия Страны" впервые в истории Украины осуществила экспорт природного газа в Европу в направлении Словакии.