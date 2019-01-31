Російський Боїнг, ймовірно навантажений золотом, повертається з Каракаса в Москву
Четвер, 31 січня 2019, 04:49
Літак російської авіакомпанії Nordwind, що з невідомими цілями виконував рейс до Каракаса, повертається в Москву.
Про це пише Радіо Свобода.
Згідно з даними сервісу Flightradar борт залишив Венесуелу близько 17 години за місцевим часом. Його прибуття в аеропорт Внуково очікується в 4:29 ранку за московським часом.
За даними Bloomberg російський Boeing 777 прилетів у Каракас у вівторок, 29 січня. Влада Венесуели заперечувала його існування.
У свою чергу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Москва не в курсі перебування російського літака в Венесуелі.
Джерело Bloomberg підтвердило відвантаження 20 тонн золота Центробанком. Це приблизно 20 відсотків золотого запасу Венесуели.
Нагадуємо:
- Раніше депутат венесуельського парламенту Хосе Гeрра заявив, що Центробанк планує вивезти з країни 20 тонн золота імовірно рейсом російської авіакомпанії.
- 29 січня повідомлялося, що з московського аеропорту Внуково в столицю Венесуели вилетів літак "Боїнг 777" без пасажирів, але з двома екіпажами.
- 23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни перед тисячами демонстрантів.
- Президент США Дональд Трамп підтримав його.
- Після цього президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини із США. Гуайдо ж заявив, що країна зберігає дипломатичні відносини з усіма державами.
- Євросоюз, Канада та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.
- МЗС Росії звинуватило Вашингтон у спробі "провернути в Венесуелі апробовані сценарії зміни неугодних урядів" і не виключило збройне втручання ззовні.
- Пізніше Reuters з посиланням на джерела повідомив, що на тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ЧВК Вагнер" для охорони Мадуро.
- Європейський союз закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку має намір визнати лідера опозиції Хуана Гуайдо в якості керівника країни.
- Глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаса на засіданні ООН відкинув цю вимогу.
- Мадуро відхилив ультиматум ЄС щодо організації нових виборів упродовж 8 днів.
- Військовий аташе Венесуели в США Хосе Луїс Сільва заявив про визнання Хуана Гуайдо президентом країни.
- У Державному департаменті США у зв'язку із кризою у Венесуелі створили посаду спеціального представника з питань цієї країни. Цю посаду зайняв Елліот Абрамс.