Російський Боїнг, ймовірно навантажений золотом, повертається з Каракаса в Москву

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Четвер, 31 січня 2019, 05:49

Літак російської авіакомпанії Nordwind, що з невідомими цілями виконував рейс до Каракаса, повертається в Москву.

Про це пише Радіо Свобода.

Згідно з даними сервісу Flightradar борт залишив Венесуелу близько 17 години за місцевим часом. Його прибуття в аеропорт Внуково очікується в 4:29 ранку за московським часом.

 

За даними Bloomberg російський Boeing 777 прилетів у Каракас у вівторок, 29 січня. Влада Венесуели заперечувала його існування.

У свою чергу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Москва не в курсі перебування російського літака в Венесуелі.

Джерело Bloomberg підтвердило відвантаження 20 тонн золота Центробанком. Це приблизно 20 відсотків золотого запасу Венесуели.

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Теми: Венесуела Росія


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