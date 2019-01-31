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Российский Боинг, вероятно груженый золотом, возвращается из Каракаса в Москву

Четверг, 31 января 2019, 04:49
Российский Боинг, вероятно груженый золотом, возвращается из Каракаса в Москву

Самолет российской авиакомпании Nordwind, с неизвестными целями выполнявший рейс до Каракаса, возвращается в Москву.

Об этом пишет Радио Свобода.

Согласно данных сервиса Flightradar борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково ожидается в 4:29 утра по московскому времени.

 

По данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.

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Темы: ВенесуэлаРосcия
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