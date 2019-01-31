Российский Боинг, вероятно груженый золотом, возвращается из Каракаса в Москву
Самолет российской авиакомпании Nordwind, с неизвестными целями выполнявший рейс до Каракаса, возвращается в Москву.
Об этом пишет Радио Свобода.
Согласно данных сервиса Flightradar борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково ожидается в 4:29 утра по московскому времени.
По данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование.
В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.
Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.
Напоминаем:
- Ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота предположительно рейсом российской авиакомпании.
- 29 января сообщалось, что из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
- Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
- Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.
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