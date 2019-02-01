Волкер: США і ЄС розглядають можливість нових санкцій за Керч
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що на Заході обговорюють можливість нових санкцій проти Росії через агресію в районі Керченської протоки.
Про це він сказав під час прес-брифінгу телефоном із Брюсселя, передає "Голос Америки".
"І Сполучені Штати, і Європа розмірковують, які додаткові заходи ми маємо застосувати, якщо Росія не відпустить полонених моряків і далі домагатиметься контролю над Керченською протокою", - підкреслив він.
Волкер пообіцяв, що РФ не залишиться непокараною за агресію в Чорному морі.
Як зазначив дипломат, поки що жодних рішень немає, але ці рішення США і ЄС можуть ухвалити вже в лютому, напередодні річниці анексії РФ Криму.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи можуть нові санкції торкнутися російських портів в Азовському морі, спецпредставник США заявив, що такі кроки теж розглядаються.
"РФ не повністю заблокувала доступ українських суден до українських портів. Скидається на те, що вони вдалися до політики навмисного уповільнення. А це означає здорожчання морських перевезень, збитки для економіки регіону.
Наша мета - це не санкції заради санкцій. Мета - відновити вільний прохід Керченською протокою в усі порти", - наголосив Волкер.
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Нагадуємо:
- 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
- Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
- Усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
- На думку адвоката Іллі Новікова, суд у справі військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік.
- 12 січня у Федеральній службі виконання покарань заявили, що найближчими днями поранені під час атаки російських прикордонників українські моряки будуть виписані з лікарні СІЗО і поміщені до загальних камер.
- Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці - до 24 та 26 квітня - "арешт" всім 24 військовополоненим українським морякам. Захисники моряків оскаржили це рішення суду.
- 25 січня ФСБ РФ повідомила адвокатів поранених моряків та представника СБУ, що вони направили в управління ФСВП РФ документ про переведення їх з медчастини СІЗО "Матросская тишина" у СІЗО "Лефортово".
- 27 січня російська активістка Вікторія Івлєва повідомила, що у Москві трьох військовополонених українських моряків - Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку - перевели з медчастини у "Матросской тишине" до СІЗО Лефортово.
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