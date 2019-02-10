Ще один венесуельський військовий перейшов на бік Гуайдо
Неділя, 10 лютого 2019, 04:43
Чинний полковник армії Венесуели Рубен Паc Хіменес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки президента країни.
Про це пише AFP.
"Дев'яносто відсотків з нас в збройних силах дійсно нещасні, - сказав полковник Рубен Пас Хіменес.
"Нас використовують для утримання влади", - заявив він.
Він закликав своїх соратників допомогти пропустити гуманітарну допомогу до Венесуели. Вантаж американської допомоги в даний час знаходиться на кордоні в Колумбії, оскільки президент Ніколас Мадуро вирішив не пускати в країну гуманітарну допомогу, назвавши її предтечею вторгнення США.
Нагадуємо:
- Тиждень тому генерал ВПС Франциско Янес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо. Він також засудив "диктаторське" президентство глави держави Ніколаса Мадуро.
- Підтримка військових має вирішальне значення для впливу влади у Венесуелі.
- Раніше самопроголошений виконуючий обов'язки президента Венесуели Хуан Гуайдо відмовився виключити можливість втручання США, щоб допомогти усунути Ніколаса Мадуро від влади і пом'якшити гуманітарну кризу.
- Перед цим президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав військове втручання в ситуацію в Венесуелі "одним з варіантів".
- Минулого місяця лідер опозиції заявив про повалення Мадуро, оголосивши себе тимчасово виконуючим обов'язки президента.
- ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
- Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента.
- Гуайдо визнали США і близько 50 інших країн, в тому числі 20 країн Європейського союзу.
- Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.
- Під керівництвом Мадуро економіка багатою нафтою Венесуели рухнула, а її жителі страждають від браку предметів першої необхідності, таких як продукти харчування і ліки.