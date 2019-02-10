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Ще один венесуельський військовий перейшов на бік Гуайдо

Неділя, 10 лютого 2019, 04:43

Чинний полковник армії Венесуели Рубен Паc Хіменес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки президента країни.

Про це пише AFP.

"Дев'яносто відсотків з нас в збройних силах дійсно нещасні, - сказав полковник Рубен Пас Хіменес.

"Нас використовують для утримання влади", - заявив він.

Він закликав своїх соратників допомогти пропустити гуманітарну допомогу до Венесуели. Вантаж американської допомоги в даний час знаходиться на кордоні в Колумбії, оскільки президент Ніколас Мадуро вирішив не пускати в країну гуманітарну допомогу, назвавши її предтечею вторгнення США.

Нагадуємо:

  • Тиждень тому генерал ВПС Франциско Янес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо. Він також засудив "диктаторське" президентство глави держави Ніколаса Мадуро.
  • Підтримка військових має вирішальне значення для впливу влади у Венесуелі.
  • Раніше самопроголошений виконуючий обов'язки президента Венесуели Хуан Гуайдо відмовився виключити можливість втручання США, щоб допомогти усунути Ніколаса Мадуро від влади і пом'якшити гуманітарну кризу.
  • Перед цим президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав військове втручання в ситуацію в Венесуелі "одним з варіантів".
  • Минулого місяця лідер опозиції заявив про повалення Мадуро, оголосивши себе тимчасово виконуючим обов'язки президента.
  • ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
  • Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента.
  • Гуайдо визнали США і близько 50 інших країн, в тому числі 20 країн Європейського союзу.
  • Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.
  • Під керівництвом Мадуро економіка багатою нафтою Венесуели рухнула, а її жителі страждають від браку предметів першої необхідності, таких як продукти харчування і ліки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Венесуела
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