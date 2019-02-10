Ще один венесуельський військовий перейшов на бік Гуайдо

1981 перегляд
Неділя, 10 лютого 2019, 05:43

Чинний полковник армії Венесуели Рубен Паc Хіменес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки президента країни.

Про це пише AFP.

"Дев'яносто відсотків з нас в збройних силах дійсно нещасні, - сказав полковник Рубен Пас Хіменес.

"Нас використовують для утримання влади", - заявив він.

Він закликав своїх соратників допомогти пропустити гуманітарну допомогу до Венесуели. Вантаж американської допомоги в даний час знаходиться на кордоні в Колумбії, оскільки президент Ніколас Мадуро вирішив не пускати в країну гуманітарну допомогу, назвавши її предтечею вторгнення США.

Нагадуємо:

  • Тиждень тому генерал ВПС Франциско Янес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо. Він також засудив "диктаторське" президентство глави держави Ніколаса Мадуро.
  • Підтримка військових має вирішальне значення для впливу влади у Венесуелі.
  • Раніше самопроголошений виконуючий обов'язки президента Венесуели Хуан Гуайдо відмовився виключити можливість втручання США, щоб допомогти усунути Ніколаса Мадуро від влади і пом'якшити гуманітарну кризу.
  • Перед цим президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав військове втручання в ситуацію в Венесуелі "одним з варіантів".
  • Минулого місяця лідер опозиції заявив про повалення Мадуро, оголосивши себе тимчасово виконуючим обов'язки президента.
  • ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
  • Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента.
  • Гуайдо визнали США і близько 50 інших країн, в тому числі 20 країн Європейського союзу.
  • Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.
  • Під керівництвом Мадуро економіка багатою нафтою Венесуели рухнула, а її жителі страждають від браку предметів першої необхідності, таких як продукти харчування і ліки.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Венесуела


powered by lun.ua
По темі
Венесуельські нафтовики перевели свої рахунки в російський "Газпромбанк" 10 лютого 2019, 02:29
Гуайдо не виключає військового вторгнення США до Венесуели 9 лютого 2019, 09:24
ЗМІ: США контактують з армією Венесуели, закликаючи не підтримувати Мадуро 9 лютого 2019, 04:18
Усі новини
Головні новини
У РФ пригрозили ЄС труднощами з газом, якщо вони будуть противитися "Північному потоку-2"
"Батьківщина" виключила Мангера зі своїх лав, рекомендує піти з облради
Суд скасував рішення НАБУ закрити справу Гройсмана про зловживання владою
У Києві почали евакуйовувати автомобілі за порушення правил парковки
Усі новини
Досвід

Один день з машиністом київського метро

Досвід

Як шоумен Олександр Педан прокачує фізкультуру в школах

посміхніться!

12 веселих коміксів про наші будні

Лайфхаки

13 секретів, які зроблять весняне прибирання легким і приємним