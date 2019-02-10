Ще один венесуельський військовий перейшов на бік Гуайдо
Чинний полковник армії Венесуели Рубен Паc Хіменес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки президента країни.
Про це пише AFP.
"Дев'яносто відсотків з нас в збройних силах дійсно нещасні, - сказав полковник Рубен Пас Хіменес.
"Нас використовують для утримання влади", - заявив він.
Він закликав своїх соратників допомогти пропустити гуманітарну допомогу до Венесуели. Вантаж американської допомоги в даний час знаходиться на кордоні в Колумбії, оскільки президент Ніколас Мадуро вирішив не пускати в країну гуманітарну допомогу, назвавши її предтечею вторгнення США.
Нагадуємо:
- Тиждень тому генерал ВПС Франциско Янес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо. Він також засудив "диктаторське" президентство глави держави Ніколаса Мадуро.
- Підтримка військових має вирішальне значення для впливу влади у Венесуелі.
- Раніше самопроголошений виконуючий обов'язки президента Венесуели Хуан Гуайдо відмовився виключити можливість втручання США, щоб допомогти усунути Ніколаса Мадуро від влади і пом'якшити гуманітарну кризу.
- Перед цим президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав військове втручання в ситуацію в Венесуелі "одним з варіантів".
- Минулого місяця лідер опозиції заявив про повалення Мадуро, оголосивши себе тимчасово виконуючим обов'язки президента.
- ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
- Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента.
- Гуайдо визнали США і близько 50 інших країн, в тому числі 20 країн Європейського союзу.
- Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.
- Під керівництвом Мадуро економіка багатою нафтою Венесуели рухнула, а її жителі страждають від браку предметів першої необхідності, таких як продукти харчування і ліки.
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