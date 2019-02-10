Ще один венесуельський військовий перейшов на бік Гуайдо

Чинний полковник армії Венесуели Рубен Паc Хіменес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки президента країни.

Про це пише AFP.

"Дев'яносто відсотків з нас в збройних силах дійсно нещасні, - сказав полковник Рубен Пас Хіменес.

"Нас використовують для утримання влади", - заявив він.

Він закликав своїх соратників допомогти пропустити гуманітарну допомогу до Венесуели. Вантаж американської допомоги в даний час знаходиться на кордоні в Колумбії, оскільки президент Ніколас Мадуро вирішив не пускати в країну гуманітарну допомогу, назвавши її предтечею вторгнення США.

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