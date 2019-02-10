Еще один венесуэльский военный перешел на сторону Гуайдо
Воскресенье, 10 февраля 2019, 04:43
Действующий полковник армии Венесуэлы Рубен Паc Хименес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны.
Об этом пишет AFP.
"Девяносто процентов из нас в вооруженных силах действительно несчастны, - сказал полковник Рубен Пас Хименес.
"Нас используют для удержания власти", - заявил он.
Он призвал своих соратников помочь пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу. Груз американской помощи в настоящее время находится на границе в Колумбии, поскольку президент Николас Мадуро решил не пускать в страну гуманитарную помощь, назвав ее предтечей вторжения США.
Напоминаем:
- Неделю назад генерал ВВС Франциско Янес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он также осудил "диктаторское" президентство главы государства Николаса Мадуро.
- Поддержка военных имеет решающее значение для влияния власти в Венесуэле.
- Ранее самопровозглашенный исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо отказался исключить возможность вмешательства США, чтобы помочь отстранить Николаса Мадуро от власти и смягчить гуманитарный кризис.
- Перед этим президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS назвал военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле "одним из вариантов".
- В прошлом месяце лидер оппозиции выступил с заявлением о свержении Мадуро, объявив себя временно исполняющим обязанности президента.
- ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
- Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
- Гуайдо признали США и около 50 других стран, в том числе 20 стран Европейского союза.
- Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.
- Под руководством Мадуро экономика богатой нефтью Венесуэлы рухнула, а ее жители страдают от нехватки предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства.