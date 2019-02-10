Еще один венесуэльский военный перешел на сторону Гуайдо

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Воскресенье, 10 февраля 2019, 05:43

Действующий полковник армии Венесуэлы Рубен Паc Хименес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны.

Об этом пишет AFP.

"Девяносто процентов из нас в вооруженных силах действительно несчастны, - сказал полковник Рубен Пас Хименес.

"Нас используют для удержания власти", - заявил он.

Он призвал своих соратников помочь пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу. Груз американской помощи в настоящее время находится на границе в Колумбии, поскольку президент Николас Мадуро решил не пускать в страну гуманитарную помощь, назвав ее предтечей вторжения США.

Напоминаем:

  • Неделю назад генерал ВВС Франциско Янес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он также осудил "диктаторское" президентство главы государства Николаса Мадуро.
  • Поддержка военных имеет решающее значение для влияния власти в Венесуэле.
  • Ранее самопровозглашенный исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо отказался исключить возможность вмешательства США, чтобы помочь отстранить Николаса Мадуро от власти и смягчить гуманитарный кризис.
  • Перед этим президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS назвал военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле "одним из вариантов".
  • В прошлом месяце лидер оппозиции выступил с заявлением о свержении Мадуро, объявив себя временно исполняющим обязанности президента.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Гуайдо признали США и около 50 других стран, в том числе 20 стран Европейского союза.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.
  • Под руководством Мадуро экономика богатой нефтью Венесуэлы рухнула, а ее жители страдают от нехватки предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства.

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Темы: Венесуэла


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