Венесуела: високопоставлений генерал ВПС підтримав Гуайдо

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Неділя, 3 лютого 2019, 04:54

Високопоставлений генерал військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо. Він також засудив "диктаторське" президентство глави держави Ніколаса Мадуро.

Про це Янес заявив у відеозверненні, оприлюдненому у суботу, передає "Радіо Свобода".

"Народе Венесуели, 90 відсотків Збройних сил Венесуели вже не з диктатором, вони з народом Венесуели", - заявив генерал.

У відповідь командування ВПС у своєму офіційному твітері звинуватило його у державній зраді.

Янес став першим чинним венесуельським генералом, який підтримав Гуайдо після того, як опозиціонер оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Після того, як Янес оголосив про підтримку опозиції, радник Трампа із національної безпеки США Джон Болтон закликав військових Венесуели перейти на бік Гуайдо і припинити підтримку Мадуро.

"США закликають усіх військових іти слідом за генералом Янесом і захистити мирних демонстрантів, які підтримують демократію", - написав він у Twitter.

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Теми: Венесуела


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