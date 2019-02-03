Венесуела: високопоставлений генерал ВПС підтримав Гуайдо
Високопоставлений генерал військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо. Він також засудив "диктаторське" президентство глави держави Ніколаса Мадуро.
Про це Янес заявив у відеозверненні, оприлюдненому у суботу, передає "Радіо Свобода".
"Народе Венесуели, 90 відсотків Збройних сил Венесуели вже не з диктатором, вони з народом Венесуели", - заявив генерал.
У відповідь командування ВПС у своєму офіційному твітері звинуватило його у державній зраді.
Янес став першим чинним венесуельським генералом, який підтримав Гуайдо після того, як опозиціонер оголосив себе тимчасовим президентом країни.
Після того, як Янес оголосив про підтримку опозиції, радник Трампа із національної безпеки США Джон Болтон закликав військових Венесуели перейти на бік Гуайдо і припинити підтримку Мадуро.
Another Venezuelan military officer recognizes the legitimate President of VZ. The US calls on all military members to follow General Yánez’s lead, and to protect the peaceful protestors supporting democracy. https://t.co/dfFtN1mbEV— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 2, 2019
"США закликають усіх військових іти слідом за генералом Янесом і захистити мирних демонстрантів, які підтримують демократію", - написав він у Twitter.
Нагадаємо:
- 29 січня повідомлялося, що з московського аеропорту Внуково в столицю Венесуели вилетів літак "Боїнг 777" без пасажирів, але з двома екіпажами.
- Згодом парламент Венесуели заявив, що з країни в Москву намагалися вивезти 20 тонн золота.
- 23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни перед тисячами демонстрантів.
- Президент США Дональд Трамп підтримав його.
- Після цього Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини із США. Гуайдо ж заявив, що країна зберігає дипломатичні відносини з усіма державами.
- Євросоюз, Канада, Україна та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.
- "Новая газета" повідомила, що у Венесуелу з Росії транзитом через Дубай і Марокко прилетів вантажний Boeing, який привіз відстороненому президенту Ніколасу Мадуро контейнери з доларами.