Венесуела: високопоставлений генерал ВПС підтримав Гуайдо

Високопоставлений генерал військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо. Він також засудив "диктаторське" президентство глави держави Ніколаса Мадуро.

Про це Янес заявив у відеозверненні, оприлюдненому у суботу, передає "Радіо Свобода".

"Народе Венесуели, 90 відсотків Збройних сил Венесуели вже не з диктатором, вони з народом Венесуели", - заявив генерал.

У відповідь командування ВПС у своєму офіційному твітері звинуватило його у державній зраді.

Янес став першим чинним венесуельським генералом, який підтримав Гуайдо після того, як опозиціонер оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Після того, як Янес оголосив про підтримку опозиції, радник Трампа із національної безпеки США Джон Болтон закликав військових Венесуели перейти на бік Гуайдо і припинити підтримку Мадуро.

Another Venezuelan military officer recognizes the legitimate President of VZ. The US calls on all military members to follow General Yánez’s lead, and to protect the peaceful protestors supporting democracy. https://t.co/dfFtN1mbEV