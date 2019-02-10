ВВС видалила скандальну публікацію про Порошенка до рішення суду
Неділя, 10 лютого 2019, 14:44
Служба BBC видалила зі свого сайту статтю, щодо якої подав позов президент Петро Порошенко, оскільки очікує рішення суду.
Про це Громадському повідомили у прес-службі BBC.
"Ми вирішили видалити статтю з нашого веб-сайту на час очікування результату", - йдеться у повідомленні.
Також у BBC вважають, що "діяли в інтересах суспільства і будуть продовжувати захищати цю справу".
Нагадаємо:
- 9 лютого юрист компанії Atkins Thomson Solicitors Грехем Аткінс, який представляє інтереси президента Петра Порошенка в позові проти ВВС, заявив, що Високий суд Англії визнав публікацію видання такою, що нанесла шкоду репутації Порошенка.
- 8 лютого видання PressGazette повідомило, що суд у Лондоні в ході попереднього слухання справи визнав однобоким матеріал ВВС.
- У 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.
- У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на веб-сайті BBC. Станом на 10 лютого публікація вже недоступна.
- У матеріалі ВВС йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.
- В адміністрації Порошенка назвали публікацію ВВС відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації.