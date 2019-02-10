ВВС видалила скандальну публікацію про Порошенка до рішення суду

Служба BBC видалила зі свого сайту статтю, щодо якої подав позов президент Петро Порошенко, оскільки очікує рішення суду.

Про це Громадському повідомили у прес-службі BBC.

"Ми вирішили видалити статтю з нашого веб-сайту на час очікування результату", - йдеться у повідомленні.

Також у BBC вважають, що "діяли в інтересах суспільства і будуть продовжувати захищати цю справу".

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