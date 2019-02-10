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ВВС видалила скандальну публікацію про Порошенка до рішення суду

Неділя, 10 лютого 2019, 14:44
ВВС видалила скандальну публікацію про Порошенка до рішення суду

Служба BBC видалила зі свого сайту статтю, щодо якої подав позов президент Петро Порошенко, оскільки очікує рішення суду.

Про це Громадському повідомили у прес-службі BBC.

"Ми вирішили видалити статтю з нашого веб-сайту на час очікування результату", - йдеться у повідомленні.

Також у BBC вважають, що "діяли в інтересах суспільства і будуть продовжувати захищати цю справу".

Нагадаємо:

  • 9 лютого юрист компанії Atkins Thomson Solicitors Грехем Аткінс, який представляє інтереси президента Петра Порошенка в позові проти ВВС, заявив, що Високий суд Англії визнав публікацію видання такою, що нанесла шкоду репутації Порошенка.
  • 8 лютого видання PressGazette повідомило, що суд у Лондоні в ході попереднього слухання справи визнав однобоким матеріал ВВС.
  • У 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.
  • У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на веб-сайті BBC. Станом на 10 лютого публікація вже недоступна.
  • У матеріалі ВВС йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.
  • В адміністрації Порошенка назвали публікацію ВВС відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації.

Теми: ЗМІПорошенко
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