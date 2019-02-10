ВВС видалила скандальну публікацію про Порошенка до рішення суду

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Неділя, 10 лютого 2019, 15:44

Служба BBC видалила зі свого сайту статтю, щодо якої подав позов президент Петро Порошенко, оскільки очікує рішення суду.

Про це Громадському повідомили у прес-службі BBC.

"Ми вирішили видалити статтю з нашого веб-сайту на час очікування результату", - йдеться у повідомленні.

Також у BBC вважають, що "діяли в інтересах суспільства і будуть продовжувати захищати цю справу".

Нагадаємо:

  • 9 лютого юрист компанії Atkins Thomson Solicitors Грехем Аткінс, який представляє інтереси президента Петра Порошенка в позові проти ВВС, заявив, що Високий суд Англії визнав публікацію видання такою, що нанесла шкоду репутації Порошенка.
  • 8 лютого видання PressGazette повідомило, що суд у Лондоні в ході попереднього слухання справи визнав однобоким матеріал ВВС.
  • У 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.
  • У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на веб-сайті BBC. Станом на 10 лютого публікація вже недоступна.
  • У матеріалі ВВС йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.
  • В адміністрації Порошенка назвали публікацію ВВС відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації.

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Теми: ЗМІ Порошенко


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