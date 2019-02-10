ВВС удалила скандальную публикацию о Порошенко до решения суда

Служба BBC удалила со своего сайта статью, на которую подал иск президент Петр Порошенко, поскольку ожидает решения суда.

Об этом Громадському сообщили в пресс-службе BBC.

"Мы решили удалить статью с нашего сайта на время ожидания результата", - говорится в сообщении.

Также в BBC считают, что "действовали в интересах общества и будут продолжать защищать это дело".

Напомним: