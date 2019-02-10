ВВС удалила скандальную публикацию о Порошенко до решения суда

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Воскресенье, 10 февраля 2019, 15:44

Служба BBC удалила со своего сайта статью, на которую подал иск президент Петр Порошенко, поскольку ожидает решения суда.

Об этом Громадському сообщили в пресс-службе BBC.

"Мы решили удалить статью с нашего сайта на время ожидания результата", - говорится в сообщении.

Также в BBC считают, что "действовали в интересах общества и будут продолжать защищать это дело".

Напомним:

  • 9 февраля юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс, представляющий интересы президента Петра Порошенко в иске против ВВС, заявляет, что Высокий суд Англии признал публикацию издания такой, что нанесла вред репутации Порошенко.
  • 8 февраля издание PressGazette сообщило, что суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС, в котором говорилось о том, что посредники украинского президента Петра Порошенко заплатили минимум 400 тысяч долларов за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
  • В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее $400 тысяч за первую его встречу с Дональдом Трампом.
  • В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC. По состоянию на 10 февраля публикация недоступна. 
  • В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.
  • В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровеннойложью и потребовали  опровержения данной информации.

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Темы: СМИ Порошенко


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