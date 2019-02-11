Російський "Газпромбанк" спростовує відкриття нових рахунків венесуельськими нафтовиками
Понеділок, 11 лютого 2019, 04:50
У російському "Газпромбанку" спростували інформацію, що венесуельська державна нафтова компанія PDVSA відкрила у банку нові рахунки.
Про це заявив представник організації, передає "ТАСС".
"Будучи однією з найбільших нафтових компаній світу, PDVSA має відкриті рахунки в багатьох великих банках, у тому числі міжнародних.
У рамках взаємодії з декількома російськими компаніями-клієнтами банку в групі ГПБ кілька років тому також були відкриті рахунки PDVSA", - розповів співрозмовник агентства.
Представник "Газпромбанку" підкреслив, що "ніякі нові рахунки не відкривались і не плануються банком до відкриття".
Нагадаємо:
- Напередодні агентство Reuters повідомило, що компанія PDVSA розіслала своїм клієнтам повідомлення про те, що виручка від продажів буде повинна нараховуватися на рахунок, який вона відкрила в російському "Газпромбанку".
- 28 січня США ввели санкції проти нафтового сектора Венесуели з метою заблокувати отримання доходів від продажів нафти адміністрацією президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
- Умовою продовження роботи компаній є перерахування коштів на рахунки, заблоковані для режиму Мадуро.
- Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
- У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
- Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
- Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
- ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
- Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
- Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.