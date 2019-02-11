Російський "Газпромбанк" спростовує відкриття нових рахунків венесуельськими нафтовиками

У російському "Газпромбанку" спростували інформацію, що венесуельська державна нафтова компанія PDVSA відкрила у банку нові рахунки.

Про це заявив представник організації, передає "ТАСС".

"Будучи однією з найбільших нафтових компаній світу, PDVSA має відкриті рахунки в багатьох великих банках, у тому числі міжнародних.

У рамках взаємодії з декількома російськими компаніями-клієнтами банку в групі ГПБ кілька років тому також були відкриті рахунки PDVSA", - розповів співрозмовник агентства.

Представник "Газпромбанку" підкреслив, що "ніякі нові рахунки не відкривались і не плануються банком до відкриття".

Нагадаємо: