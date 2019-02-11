Российский "Газпромбанк" опровергает открытие новых счетов венесуэльскими нефтяниками

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Понедельник, 11 февраля 2019, 05:50

В российском "Газпромбанке" опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.

Об этом заявил представитель организации, передает "ТАСС".

"Будучи одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных.

В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA", - рассказал собеседник агентства.

Представитель "Газпромбанка" подчеркнул, что "никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию".

Напомним:

  • Накануне агентство Reuters сообщило, что компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском "Газпромбанке".
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
  • Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

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Темы: Росcия Венесуэла


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