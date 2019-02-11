Российский "Газпромбанк" опровергает открытие новых счетов венесуэльскими нефтяниками
Понедельник, 11 февраля 2019, 04:50
В российском "Газпромбанке" опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.
Об этом заявил представитель организации, передает "ТАСС".
"Будучи одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных.
В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA", - рассказал собеседник агентства.
Представитель "Газпромбанка" подчеркнул, что "никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию".
Напомним:
- Накануне агентство Reuters сообщило, что компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском "Газпромбанке".
- 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
- Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
- В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
- В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
- Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
- Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
- ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
- Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
- Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.