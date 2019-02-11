Российский "Газпромбанк" опровергает открытие новых счетов венесуэльскими нефтяниками

В российском "Газпромбанке" опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.

Об этом заявил представитель организации, передает "ТАСС".

"Будучи одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных.

В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA", - рассказал собеседник агентства.

Представитель "Газпромбанка" подчеркнул, что "никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию".

Напомним: