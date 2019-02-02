Адвокат: є підозри, що у СІЗО Москви полоненого моряка Ейдера заразили гепатитом

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Субота, 2 лютого 2019, 03:57

Наймолодшого утримуваного в Росії українського військового моряка Андрія Ейдера у російській в’язниці могли заразити гепатитом.

Про це адвокат військовополонених Микола Полозов, посилаючись на дані захисниці Ейдера Олександри Маркової, написав у facebook.

"Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО "Матроська тиша" гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось позамежне", – написав він.

"Офіційне підтвердження цьому буде лише на початку наступного тижня, коли я особисто побачу епікриз, який все-таки видали Андрію при переведенні з "Матроської тиші" до "Лефортова", - повідомила Маркова.

Вона підкреслила, що якщо Ейдер захворів на гепатит не у в’язниці, то до тюремних лікарів є питання, наприклад, чому від початку про хворобу ніде не вказувалось, чому лікарі не виявляли хворобу протягом 2 місяців.

"На жаль, сьогодні п’ятниця, і попереду ще цілих два дні, які тягнутимуться вічністю в очікуванні хоч якоїсь визначеності", – написала Маркова.

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Теми: полонені Керченська протока Росія


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