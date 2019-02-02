Яценюк попросив Порошенка "звільнити Україну від кума Путіна"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав президента Петра Порошенка "звільнити Україну від кума Путіна".

Про це він заявив під час завершальної частини з’їзду партії 2 лютого, повідомляє прес-служба політсили.

"Моє особисте звернення до Петра Порошенка. Пане президенте, ми звертаємося до членів Європейського Союзу звільнити українських заручників. Я звертаюсь до Вас звільнити Україну від кума Путіна. Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу", - сказав Яценюк.

Перед цим він звернувся до делегатів з’їзду прийняти рішення про звернення до членів ЄС, до країн Великої сімки з тим, аби "продовжити і посилити санкції проти Російської Федерації з метою відновлення територіальної цілісності України, відновлення судноплавства в Керченській протоці і повернення українських заручників, які утримуються московським режимом".

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