Яценюк попросив Порошенка "звільнити Україну від кума Путіна"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав президента Петра Порошенка "звільнити Україну від кума Путіна".
Про це він заявив під час завершальної частини з’їзду партії 2 лютого, повідомляє прес-служба політсили.
"Моє особисте звернення до Петра Порошенка. Пане президенте, ми звертаємося до членів Європейського Союзу звільнити українських заручників. Я звертаюсь до Вас звільнити Україну від кума Путіна. Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу", - сказав Яценюк.
Перед цим він звернувся до делегатів з’їзду прийняти рішення про звернення до членів ЄС, до країн Великої сімки з тим, аби "продовжити і посилити санкції проти Російської Федерації з метою відновлення територіальної цілісності України, відновлення судноплавства в Керченській протоці і повернення українських заручників, які утримуються московським режимом".
Нагадаємо:
- 20 грудня на прес-конференції президент Росії Володимир Путін заявив, що спілкувався зі своїм кумом лідером проросійської організації "Український вибір - право народу" Віктором Медведчуком, який прилітав у Росію, щоб домовиться про звільнення 24 українських моряків.
- Після цього Медведчук заявив, що попри складні стосунки нинішньої влади України з російським керівництвом, особисто він не припиняє переговорний процес і буде надалі підтримувати контакти. На уточнююче питання, чи робить він це за дорученням Порошенка, Медведчук відповів, що не за дорученням, а на прохання.
- 16 грудня президент Петро Порошенко заявив, що де-факто Медведчук "є представником Путіна" на переговорах у Мінську та підтвердив, що з весни 2018 року Медведчук не бере участі у зустрічах ТКГ.
- 4 грудня 2018 року представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що Медведчук більше не бере участі в Мінських переговорах.
- У листопаді 2018 року повідомлялося, що президент Петро Порошенко провів кілька зустрічей з Медведчуком – за версією АП, для розблокування процесу звільнення політв'язнів Кремля.
- Наприкінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновленню миру" з Росією.
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