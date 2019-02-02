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Яценюк попросив Порошенка "звільнити Україну від кума Путіна"

Субота, 2 лютого 2019, 16:32

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав президента Петра Порошенка "звільнити Україну від кума Путіна".

Про це він заявив під час завершальної частини з’їзду партії 2 лютого, повідомляє прес-служба політсили.

"Моє особисте звернення до Петра Порошенка. Пане президенте, ми звертаємося до членів Європейського Союзу звільнити українських заручників. Я звертаюсь до Вас звільнити Україну від кума Путіна. Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу", - сказав Яценюк.

Перед цим він звернувся до делегатів з’їзду прийняти рішення про звернення до членів ЄС, до країн Великої сімки з тим, аби "продовжити і посилити санкції проти Російської Федерації з метою відновлення територіальної цілісності України, відновлення судноплавства в Керченській протоці і повернення українських заручників, які утримуються московським режимом".

Нагадаємо:

  • 20 грудня на прес-конференції президент Росії Володимир Путін заявив, що спілкувався зі своїм кумом лідером проросійської організації "Український вибір - право народу" Віктором Медведчуком, який прилітав у Росію, щоб домовиться про звільнення 24 українських моряків.
  • Після цього Медведчук заявив, що попри складні стосунки нинішньої влади України з російським керівництвом, особисто він не припиняє переговорний процес і буде надалі підтримувати контакти. На уточнююче питання, чи робить він це за дорученням Порошенка, Медведчук відповів, що не за дорученням, а на прохання.
  • 16 грудня президент Петро Порошенко заявив, що де-факто Медведчук "є представником Путіна" на переговорах у Мінську та підтвердив, що з весни 2018 року Медведчук не бере участі у зустрічах ТКГ.
  • 4 грудня 2018 року представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що Медведчук більше не бере участі в Мінських переговорах.
  • У листопаді 2018 року повідомлялося, що президент Петро Порошенко провів кілька зустрічей з Медведчуком – за версією АП, для розблокування процесу звільнення політв'язнів Кремля.
  • Наприкінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновленню миру" з Росією.

Українська правда

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Теми: ЯценюкПорошенкоМедведчукПутін
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