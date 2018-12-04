Медведчук не бере участі в переговорах у Мінську – представник ТКГ

Представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив, що кум президента Росії Володимира Путіна, лідер проросійської організації "Український вибір – право народу" Віктор Медведчук більше не бере участі у Мінських переговорах.

Про це Марчук заявив в інтерв’ю "ВВС News Україна".

"Наскільки я знаю, на переговорах він був представником від СБУ та медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ - вже кілька раундів інша людина", - відповів Марчук про роль Медведчука в ТКГ.

Також Марчук сказав, що роль Медведчука як політика і посередника у контактах між президентами - це інша тема, яка не стосується мінських переговорів.

Раніше журналісти програми "Схеми", повідомляли, що Медведчук возить до Росії сторонніх осіб.

За даними "Схем", із початку року Медведчук літав до Росії 21 раз.

Зокрема, за даними Flightradar, 4 грудня з міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) в Росію вилетів літак. Медведчуку, як уповноваженому на перемовини з РФ щодо звільнення полонених та політв’язнів дозволено літати до Росії попри закрите між країнами авіасполучення.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко провів кілька зустрічей з Медведчуком – за версією АП, для розблокування процесу звільненняполітв'язнів Кремля.

Востаннє велике звільнення з полону бойовиків Донбасу в рамках обміну відбулося майже рік тому: 27 грудня 2017 року на вільні території України повернулися 73 людини. 24 січня 2018 року з полону бойовиківзвільнили ще військовослужбовця Романа Савкова.

Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко припускала, що Росія утримуватиме заручників до виборів в Україні у березні 2018 року, щоб використати їх звільнення у своїх інтересах.