Прикордонники розповіли, як посилюють охорону в морі

Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Петро Цигикал заявив, що у зв'язку з агресією Росії у Керченській протоці підрозділи морської охорони посилені новими кораблями і катерами, а на узбережжі Азовського моря зводять вежі.

Про це він розповів в інтерв'ю "5 каналу".

За його словами, фактично, разом із Кримом Росія анексувала також і Керченську протоку, вважаючи її своєю внутрішньою водною артерією.

Він зазначив, що після подій 25 листопада 2018 року, коли російські військові напали на українських кораблі і взяли в полон українських моряків, кораблі Держприкордонслужби переведені у повну бойову готовність.

"Усі вони все ще перебувають на позиціях і проходять відповідні тренування. Звісно, з огляду на льодову обстановку. Але в разі військової агресії проти України сил лише Морської охорони ДПСУ буде замало. Тому ми відпрацьовуємо заходи протидії спільно із штабом ООС та в єдиному задумі сил сектора Національної безпеки і оборони", - розповів Цигикал.

Також він повідомив, що ДПСУ опрацьовує можливі варіанти посилення своїх морських підрозділів в Азовському морі.

"Ми вже провели поточний ремонт кількох наших кораблів та катерів, минулого року на службу заступили катери проекту UMC-1000 з покращеними ходовими характеристиками, проведено ремонт корабля "Донбас", але це лише початок", - запевнив очільник відомства.

Він додав, що завдання прикордонної служби, створити в Азовському та Чорному морях потужне і мобільне угрупування прикордонних кораблів і катерів, які б могли оперативно та ефективно виконувати як правоохоронні функції, так і протидіяти військовим загрозам на початковому етапі збройного конфлікту.

"Тому намагаємося вишукувати можливості для реалізації цих амбітних завдань. За сприяння МВС вже ведуться переговори із французькими партнерами про закупівлю 22 сучасних патрульних кораблів", - сказав Цигикал.

Він наголосив, що у разі, якщо всі питання по цій угоді будуть успішно вирішені, це дасть ДПСУ можливість повністю прикрити лінію морського кордону і забезпечити надійний його захист.

"Ще один важливий елемент – система контролю за надводною обстановкою. Наразі на узбережжі Азовського моря вже зведено п'ять веж, які впродовж року будуть оснащені сучасними засобами візуального та радіотехнічного контролю. Ці об’єкти будуть інтегровані до загальної системи та допоможуть нам повністю контролювати лінію морського кордону", - сказав керівник Держприкордонслужби.

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