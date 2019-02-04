15 країн ЄС визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Чехія, Польща, Естонія та Фінляндія приєдналася до групи країн ЄС, які висловили підтримку Хуану Гуайдо в якості тимчасового президента Венесуели.

Відповідні заяви зробили глави МЗС цих країн.

"Я вітаю те, що уряд Чеської Республіки визнав Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели, який повинен привести свою країну до демократичних виборів", - написав у Twitter глава МЗС Чехії Томас Петршичек.

"Як і інші країни ЄС, з метою підтримки конституційного процесу Венесуели, Фінляндія підтримує Гуайдо в якості тимчасового президента", - заявив міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, якого цитує Yle.

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович під час візиту до Брюсселю також заявив, що його країна "визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели", повідомляє TVN24.

Естонський міністр Свен Міксер висловив надію, що Гуайдо організовує нові, справедливі президентські вибори, які виведуть країну з кризи мирним шляхом, повідомляє ERR.

"Народ Венесуели має невід'ємне право вільно і демократичним шляхом обрати керівників своєї держави і приймати рішення щодо свого майбутнього", - сказав він.

Таким чином, вже 15 країн Євросоюзу визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

Раніше з такими заявами виступили Австрія, Велика Британія, Німеччина, Данія, Іспанія, Португалія, Франція, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Європейська правда