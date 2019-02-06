Мін’юст оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун
Середа, 6 лютого 2019, 01:56
Міністр юстиції України Павло Петренко заявив про необхідність оскаржити рішення Окружного адмінсуду Києва про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ.
Про це він написав у Facebook.
"Абсурдні, безвідповідальні рішення українських судів не зможуть заборонити Уляні виконувати обов'язки Міністра охорони здоров'я. Рішення Окружного адмінсуду Києва буде терміново оскаржено", - заявив Петренко.
Нагадуємо:
- У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів
- 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрунвиконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.
- Опоненти дорікали їй американським громадянством попри (або через) реформи у сфері здоров'я – але сама Супрун запевняла, що отримала українське громадянство відповідно до законодавства України. МОЗ стояв на тому ж.
- 5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.
- У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через це, а члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.
- Активісти оголосили про акцію на підтримку Супрун на 15 лютого біля Окружного адмінсуду Києва. У Facebook прихильники реформ також додають до аватарок напис "Я підтримую Супрун".