Мін’юст оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун

"Абсурдні, безвідповідальні рішення українських судів не зможуть заборонити Уляні виконувати обов'язки Міністра охорони здоров'я. Рішення Окружного адмінсуду Києва буде терміново оскаржено", - заявив Петренко.

Про це він написав у Facebook .

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив про необхідність оскаржити рішення Окружного адмінсуду Києва про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ.

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