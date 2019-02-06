Мін’юст оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун
Міністр юстиції України Павло Петренко заявив про необхідність оскаржити рішення Окружного адмінсуду Києва про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ.
Про це він написав у Facebook.
"Абсурдні, безвідповідальні рішення українських судів не зможуть заборонити Уляні виконувати обов'язки Міністра охорони здоров'я. Рішення Окружного адмінсуду Києва буде терміново оскаржено", - заявив Петренко.
Нагадуємо:
- У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів
- 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрунвиконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.
- Опоненти дорікали їй американським громадянством попри (або через) реформи у сфері здоров'я – але сама Супрун запевняла, що отримала українське громадянство відповідно до законодавства України. МОЗ стояв на тому ж.
- 5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.
- У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через це, а члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.
- Активісти оголосили про акцію на підтримку Супрун на 15 лютого біля Окружного адмінсуду Києва. У Facebook прихильники реформ також додають до аватарок напис "Я підтримую Супрун".
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