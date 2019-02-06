Конституційний суд погодив перейменування Кіровоградської області

Конституційний суд України визнав конституційним законопроект, що передбачає перейменування Кіровоградської області в Кропивницьку.

Про це заявили в Конституційному суді, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Вказується, що Велика палата КС розглянула справу за конституційним зверненням Верховної Ради щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Основного закону законопроекту про перейменування Кіровоградської області в Кропивницький і винесла висновок.

"Законопроект визнаний конституційним", - підкреслили в суді.

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