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Конституційний суд погодив перейменування Кіровоградської області

Середа, 6 лютого 2019, 11:38
Конституційний суд погодив перейменування Кіровоградської області

Конституційний суд України визнав конституційним законопроект, що передбачає перейменування Кіровоградської області в Кропивницьку.

Про це заявили в Конституційному суді, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Вказується, що Велика палата КС розглянула справу за конституційним зверненням Верховної Ради щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Основного закону законопроекту про перейменування Кіровоградської області в Кропивницький і винесла висновок.

"Законопроект визнаний конституційним", - підкреслили в суді.

Нагадаємо:

  • 20 листопада 2-18 року народні депутати проголосували за включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання перейменування Кіровоградської областей та направлення рішення на висновок Конституційного суду України.
  • В той же день Верховна Рада провалила голосування за розгляд перейменування Дніпропетровської області.
  • Після отримання висновків КС парламент може попередньо схвалити (прийняти в першому читанні) такий законопроект не менше 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, парламент може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

Теми: КонституціярегіониВерховна Рада
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