"Спробували зловити Путіна на слові" – посол про ідею місії у Керченській протоці

Німеччина намагалась "спіймати Путіна на слові" щодо організації спостережної місії у Керченській протоці, проте наразі умови такої місії погодити не вдалося.

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" розповів посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

За його словами, ідея моніторингу ситуації у Керченській протоці виникла під час розмови Ангели Меркель та Владіміра Путіна.

"Путін тоді заявив, що готовий прийняти таких спостерігачів, експертів, які б простежили, як працює вільний прохід суден через Керченську протоку. Ми спробували спіймати його на слові", – розповів дипломат.

Проте, за його словами, наразі "модальності такої місії поки що не узгоджені".

Берлін наполягає, що при узгоджені деталей моніторингової місії голос України важливий. "Адже треба виключити можливість того, що ця місія поставить під сумнів нашу політику невизнання незаконної анексії Криму", – пояснив дипломат.

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