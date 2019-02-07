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Поїзд Київ-Рига можуть продовжити до Таллінна вже влітку

Четвер, 7 лютого 2019, 11:53

Пасажирський потяг Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига може бути продовжений до Таллінна вже влітку 2019 року.

Про це заявили в державній компанії Eesti Raudtee, пише ERR.

"Представники Естонської залізниці минулого тижня зустрілися з українськими колегами і отримали огляд результатів проекту потяга. Українська сторона готова продовжити поїзд до Таллінна. Наша компанія також почала роботу зі з'ясування місцевого інтересу до проекту", - повідомила завідувачка відділу комунікації Eesti Raudtee Моніка Ліллес.

За її словами, Eesti Raudtee хоче залучити до обговорення можливих зупинок і графіку руху місцеві самоврядування Південної Естонії.

"Також необхідно обговорити графік руху та інші питання з представниками залізниць країн, якими проходить потяг", - додала Ліллер.

"Якщо цей проект виправдає себе з точки зору всіх сторін, то, за попередніми даними, поїзд може бути продовжений до Таллінна вже на початку літа", - зазначила Ліллес.

"Раніше естонська сторона, розглядаючи свою участь в проекті, взяла час на аналіз економічної складової проекту, зокрема його рентабельності. Зі свого боку можемо відзначити, що за період курсування потяг вже перевіз близько 5 тисяч пасажирів, а його середня заповнюваність становить майже 60%, що наочно демонструє привабливість нового проекту", - прокоментував голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

За його словами, для продовження маршруту потяга до Таллінна є всі технічні можливості.

Європейська правда

Поїзд Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига почав курсувати з 28 вересня 2018 року. З 30 січня цього року замість одного разу на тиждень поїзд обслуговує маршрут раз в чотири дні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізниця
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