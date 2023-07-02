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В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 18:57
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
ілюстративне фото УЗ

Вже 4 рейси "Укрзалізниці" з окремими жіночими купе зробили повне коло, ініціативу сприйняли позитивно в усіх містах старту, провокацій не зафіксовано.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "4 рейси Укрзалізниці з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом.

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По гарячих слідах: ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту, а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець і кількадесят міст на маршруті.

"Вторгнень" і провокацій, які нам подекуди активно обіцяли, не зафіксовано".

Деталі: У компанії зізналися, що декілька квитків до жіночих купе було помилково продано чоловікам.

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"Ми вже знайшли причину і усунули її, а хлопців та дівчат за обопільною згодою розсадили по окремих купе", - йдеться в повідомленні.

Передісторія:

  • На сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в поїздах "Укрзалізниці".
  • Наприкінці травня стало відомо, що в "Укрзалізниці" запровадять послугу спеціальних жіночих купе, квитки на такі місця можна буде придбати через застосунок компанії, коли його допрацюють.
  • 12 червня "Укрзалізниця" у тестовому режимі впровадила продаж квитків на перші купе для жінок у потягах дальнього спрямування.

Теми: залізницяУкрзалізниця
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