В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам

Вже 4 рейси "Укрзалізниці" з окремими жіночими купе зробили повне коло, ініціативу сприйняли позитивно в усіх містах старту, провокацій не зафіксовано.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "4 рейси Укрзалізниці з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом.

По гарячих слідах: ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту, а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець і кількадесят міст на маршруті.

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"Вторгнень" і провокацій, які нам подекуди активно обіцяли, не зафіксовано".

Деталі: У компанії зізналися, що декілька квитків до жіночих купе було помилково продано чоловікам.

"Ми вже знайшли причину і усунули її, а хлопців та дівчат за обопільною згодою розсадили по окремих купе", - йдеться в повідомленні.

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