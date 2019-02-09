Парламент Греції ратифікував протокол про вступ Македонії до НАТО

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Субота, 9 лютого 2019, 02:29

Греція ратифікувала протокол про приєднання Македонії до Північноатлантичного Альянсу. Протокол підтримали 153 депутати, 140 проголосували проти, 1 - утримався.

Про це повідомляє Reuters.

"Відчуваю, ми виконали наш патріотичний обов’язок. Ми усе зробили вірно", - заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у парламенті під час дебатів.

Після ратифікації Грецією протоколу про приєднання Македонії до Північноатлантичного Альянсу, за умовами угоди між країнами, Македонія офіційно змінить назву та повідомить про це ООН та інші міжнародні організації.

"Протокол про приєднання Македонії має ратифікувати кожна країна-член блоку", - зазначає Reuters.

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Нагадаємо:

  • Посли країн-членів НАТО у середу, 6 лютого, підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу.
  • Балканська країна стане 30-м членом Північноатлантичного альянсу.

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Теми: Македонія Греція НАТО


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