Російський "Меморіал" визнав полонених українських моряків політв'язнями
Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політичними в'язнями 24 українських моряків, захоплених прикордонниками РФ в Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Про це йдеться у заяві правозахисників.
"Ми згодні з експертами з міжнародного гуманітарного права в тому, що керченський інцидент є міжнародним військовим конфліктом, а затримані українські моряки - військовополоненими", - наголосили в "Меморіалі".
Правозахисний центр вимагає припинення кримінального переслідування та звільнення моряків, а до цього - поводитися з ними відповідно до положень Третьої Женевської конвенції.
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Нагадаємо,
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.