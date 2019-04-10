Російський "Меморіал" визнав полонених українських моряків політв'язнями

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політичними в'язнями 24 українських моряків, захоплених прикордонниками РФ в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це йдеться у заяві правозахисників.

"Ми згодні з експертами з міжнародного гуманітарного права в тому, що керченський інцидент є міжнародним військовим конфліктом, а затримані українські моряки - військовополоненими", - наголосили в "Меморіалі".

Правозахисний центр вимагає припинення кримінального переслідування та звільнення моряків, а до цього - поводитися з ними відповідно до положень Третьої Женевської конвенції.

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