Российский "Мемориал" признал пленных украинских моряков политзаключенными

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Среда, 10 апреля 2019, 02:34

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключенными 24 украинских моряков, захваченных пограничниками РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в заявлении правозащитников.

"Мы согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные украинские моряки - военнопленными", - отметили в "Мемориале".

Правозащитный центр требует прекращения уголовного преследования и освобождения моряков, а до этого - обращаться с ними в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции.

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Напомним, 

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: политзаключенные моряки Росcия


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