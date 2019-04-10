Российский "Мемориал" признал пленных украинских моряков политзаключенными

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключенными 24 украинских моряков, захваченных пограничниками РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в заявлении правозащитников.

"Мы согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные украинские моряки - военнопленными", - отметили в "Мемориале".

Правозащитный центр требует прекращения уголовного преследования и освобождения моряков, а до этого - обращаться с ними в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции.

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