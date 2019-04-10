Порошенко назвал "переговоры" Медведчука неэффективными и поручил СБУ разобраться
Президент Петр Порошенко обратился в Службу безопасности, чтобы ведомство проверило, нужно ли участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников.
Об этом он заявил в эфире "Радио НВ" в среду, отвечая на вопрос, почему Медведчук, который в переговорах представляет Украину, выражает позицию, противоположную точке зрения президента Украины.
Порошенко отметил, что не считает деятельность кума президента России Медведчука эффективной.
"Я обращаюсь к Службе безопасности Украины рассмотреть целесообразность дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным", – сказал президент.
Он добавил, что ждет доклад СБУ в четверг 11 апреля.
"Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина... Это был единственный канал связи с Путиным, который оказался неэффективным", – ответил Порошенко.
Он отметил, что в компетенцию Медведчука не входи "определять, что и как делать Украине".
"У него была одна функция, и эта функция была – освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя", – сказал президент.
Напомним:
- Накануне Медведчук сказал, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей согласны с его "планом" по "установлению мира".
- Ранее политик говорил, что один из главных пунктов этого "плана" заключается в автономии Донбасса в составе Украины.
- В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
- Вместе с нардепом от "Оппозиционного блока" Юрием Бойко они образовали "Оппозиционную платформу – За Життя".
- На первом съезде политсилы Медведчук заявил о необходимости применить свой "план-концепцию" и создать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
- После этого заявления Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука.
- 22 марта 2019 Медведчук с Бойко встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
- После этого украинские политики сказали, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно цены на газ.
- Из-за полета Бойко и Медведчука в Москву возбудили уголовное делопротив сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.
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