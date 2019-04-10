Порошенко назвал "переговоры" Медведчука неэффективными и поручил СБУ разобраться

Президент Петр Порошенко обратился в Службу безопасности, чтобы ведомство проверило, нужно ли участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников.

Об этом он заявил в эфире "Радио НВ" в среду, отвечая на вопрос, почему Медведчук, который в переговорах представляет Украину, выражает позицию, противоположную точке зрения президента Украины.

Порошенко отметил, что не считает деятельность кума президента России Медведчука эффективной.

"Я обращаюсь к Службе безопасности Украины рассмотреть целесообразность дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным", – сказал президент.

Он добавил, что ждет доклад СБУ в четверг 11 апреля.

"Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина... Это был единственный канал связи с Путиным, который оказался неэффективным", – ответил Порошенко.

Он отметил, что в компетенцию Медведчука не входи "определять, что и как делать Украине".

"У него была одна функция, и эта функция была – освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя", – сказал президент.

Напомним: