Новини 10 квітня: плани Зеленського, аналізи Порошенка та дебати

У Зеленського розповіли про перші 10 рішень і призначення, Порошенко здав аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA, в Україні дозволили використовувати смартфони та планшети замість касового апарату — новини, які були актуальні 10 квітня.

Про плани Зеленського

Володимир Зеленський в разі обрання президентом планує запросити Велику Британію та США до участі в переговорах у нормандському форматі, а Віктора Медведчука позбавити ролі посередника в переговорах із Росією.

А ще призначить чесних суддів Вищого антикорупційного суду, внесе кандидатури голів Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ, усуне "конкуренцію" між Міноборони і Генштабом та ще багато чого.

Неофіційно на пост голови СБУ розглядається Ігор Смешко. Але сам Смешко не веде переговорів про майбутні посади.

А Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

І знову про аналізи

Політичний консультант Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не прийде у середу здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.

Петро Порошенко вважає питанням національної безпеки аналізи кандидатів у президенти на наркотичну на алкогольну залежність. Про це він сказав журналістам у НСК "Олімпійський" після того, як вийшов з процедурної кімнати.

Представники VADA розповіли, що Порошенко здав сечу на аналіз, "все розлив сам по контейнерах "А" і "В", запакував, і ці проби будуть відправлені в США".

Про відставку глави Одещини

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

При цьому, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проголосував проти відставки Степанова, бо його звільняють "за політичними мотивами".

Про інші важливі новини

НСК "Олімпійський" отримав запити від уповноважених представників Порошенка і Зеленського щодо проведення дебатів.

В Україні дозволили використовувати смартфони та планшети замість касового апарату.

Оператори газорозподільчих мереж всупереч рішенню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, продовжують нараховувати споживачам обсяги газу за приведення до стандартних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік товарів із Російської Федерації, на постачання яких введено ембарго, включивши до нього банки для консервування, пляшки і скляні ємності для харчових продуктів і напоїв.