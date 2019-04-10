Зеленський не піде на VADA-аналізи – штаб

Політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не прийде у середу здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.

Про це повідомляє BBC News Україна.

"Було питання у здачі аналізів — аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось — у лабораторії", - сказав він.

Разумков зазначив, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати".

За його словами, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

При цьому у штабі Петра Порошенка заявили, що чекають опонента на дебати на стадіоні 14 квітня о 14:14, а 19 квітня о 20:00 у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Крім того закликали Зеленського просто "прийти і попісяти".

Читайте також Чи вплинуть дебати Зеленського і Порошенка на результати другого туру президентських виборів

Нагадаємо: