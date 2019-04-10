Зеленський не піде на VADA-аналізи – штаб
Політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не прийде у середу здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.
Про це повідомляє BBC News Україна.
"Було питання у здачі аналізів — аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось — у лабораторії", - сказав він.
Разумков зазначив, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати".
За його словами, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".
При цьому у штабі Петра Порошенка заявили, що чекають опонента на дебати на стадіоні 14 квітня о 14:14, а 19 квітня о 20:00 у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Крім того закликали Зеленського просто "прийти і попісяти".
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Нагадаємо:
- Раніше Зеленський вже казав, що більше ніяких аналізів здавати не буде.
- 10 квітня повідомлялося, що кров кандидатів у президенти України, яку експерти Voluntary Anti-Doping Association візьмуть на НСК "Олімпійський", протестують на базі спортивної медлабораторії у США.
- 5 квітня кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко порізно здали аналізи, щоб довести відсутність у них залежностей.
- Аналіз крові Зеленського у "Eurolab", яку очолює його прихильник, показав відсутність у його організмі наркотичних речовин. Порошенко здавав біозразки у медпункті НСК "Олімпійський" чотирьом лабораторіям – експрес-тест не показав психоактивних речовин, алкоголю у крові теж не виявили. Однак у опонентів лишилася недовіра до результатів.
- Український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти приїхати 10 квітня з 15-ї до 18-ї години на стадіон НСК "Олімпійський" для здачі аналізів представникам VADA.
- Порошенко збирається прибути на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам волонтерської антидопінгової організації (VADA).
- У штабі Зеленського заявляли, що він не буде здавати аналізи представникам міжнародної організації.
- Другий тур виборів Президента України відбудеться 21 квітня.