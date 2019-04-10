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Зеленський не піде на VADA-аналізи – штаб

Середа, 10 квітня 2019, 15:58
Зеленський не піде на VADA-аналізи – штаб

Політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не прийде у середу здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.

Про це повідомляє BBC News Україна.

"Було питання у здачі аналізів — аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось — у лабораторії", - сказав він.

Разумков зазначив, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати".

За його словами, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

При цьому у штабі Петра Порошенка заявили, що чекають опонента на дебати  на стадіоні 14 квітня о 14:14, а 19 квітня о 20:00 у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Крім того закликали Зеленського просто "прийти і попісяти".

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Нагадаємо:

  • Раніше Зеленський вже казав, що більше ніяких аналізів здавати не буде.
  • 10 квітня повідомлялося, що кров кандидатів у президенти України, яку експерти Voluntary Anti-Doping Association візьмуть на НСК "Олімпійський", протестують на базі спортивної медлабораторії у США.
  • 5 квітня кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко порізно здали аналізи, щоб довести відсутність у них залежностей.
  • Аналіз крові Зеленського у "Eurolab", яку очолює його прихильник, показав відсутність у його організмі наркотичних речовин. Порошенко здавав біозразки у медпункті НСК "Олімпійський" чотирьом лабораторіям – експрес-тест не показав психоактивних речовин, алкоголю у крові теж не виявили. Однак у опонентів лишилася недовіра до результатів.
  • Український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти приїхати 10 квітня з 15-ї до 18-ї години на стадіон НСК "Олімпійський" для здачі аналізів представникам VADA.
  • Порошенко збирається прибути на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам волонтерської антидопінгової організації (VADA).
  • У штабі Зеленського заявляли, що він не буде здавати аналізи представникам міжнародної організації.
  • Другий тур виборів Президента України відбудеться 21 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвибори президента 2019
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