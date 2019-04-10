Новости 10 апреля: планы Зеленского, анализы Порошенко и дебаты

У Зеленского рассказали о первых 10 решениях и назначениях, Порошенко сдал анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA, в Украине разрешили использовать смартфоны и планшеты вместо кассового аппарата – новости, которые были актуальны 10 апреля.

О планах Зеленского

Владимир Зеленский в случае избрания президентом планирует пригласить Великобританию и США к участию в переговорах в нормандском формате, а Виктора Медведчука лишить роли посредника в переговорах с Россией.

А еще устранить "конкуренцию" между Минобороны и Генштабом, назначить честных судей Высшего антикоррупционного суда, внести кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ и много чего другого.

Неофициально на пост главы СБУ рассматривается Игорь Смешко. Но сам Смешко ни с кем не ведет переговоры о будущих должностях.

А Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

И снова об анализах

Политический консультант Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что экс-шоумен не придет в среду сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA.

Петр Порошенко считает вопросом национальной безопасности анализы кандидатов в президенты на наркотическую и алкогольную зависимость. Об этом он сказал журналистам в НСК "Олимпийский" после того, как вышел из процедурной комнаты.

А представители VADA рассказали, что Порошенко сдал мочу на анализ, "все разлил сам по контейнерам "А" и "В", упаковал, и эти пробы будут отправлены в США".

Об отставке главы Одесской области

Кабинет министров согласовал увольнение главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

При этом, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".

О других важных новостях

НСК "Олимпийский" получил запросы от уполномоченных представителей Порошенко и Зеленского о проведении дебатов.

В Украине разрешили использовать смартфоны и планшеты вместо кассового аппарата

Операторы газораспределительных сетей вопреки решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продолжают начислять потребителям объемы газа по приведению к стандартным условиям.

Кабинет министров расширил перечень товаров из Российской Федерации на поставку которых введено эмбарго, включив в него банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.