Росія зробила другий крок до "ізольованого інтернету"

Держдума РФ прийняла в другому читанні законопроект про так званий "суверенний інтернет", який передбачає створення національної системи маршрутизації інтернет-трафіку.

Про це повідомляє прес-служба Держдуми.

Головним завданням цієї ініціативи називають забезпечення надійної роботи російського сегмента інтернету на випадок збоїв або цілеспрямованого масштабного зовнішнього впливу.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що законопроект "підготовлений з урахуванням агресивного характеру прийнятої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США", в якій Росію звинуватили в скоєнні хакерських атак.

"У проекті закону визначаються необхідні правила маршрутизації трафіку, організовується контроль за їх дотриманням, створюється можливість для мінімізації передачі за кордон даних, якими обмінюються між собою російські користувачі", - йдеться в повідомленні.

Державні і муніципальні органи та установи зобов'яжуть вести електронну переписку в т. ч. з громадянами і організаціями "відповідно до правил і принципів, встановлених нацстандартами РФ у галузі криптографічного захисту інформації".

Координувати забезпечення сталого, безпечного і цілісного функціонування інтернету на території Росії буде Роскомнадзор.

"Передбачається можливість установки на мережах зв'язку техзасобів, що визначають джерело трафіку, що передається", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ці техзасоби зможуть фільтрувати трафік і блокувати заборонені в Росії ресурси.

Згідно з російським законодавством, розгляд законопроектів Держдумою здійснюється в трьох читаннях.

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