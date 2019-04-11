Росія зробила другий крок до "ізольованого інтернету"

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Четвер, 11 квітня 2019, 12:23

Держдума РФ прийняла в другому читанні законопроект про так званий "суверенний інтернет", який передбачає створення національної системи маршрутизації інтернет-трафіку.

Про це повідомляє прес-служба Держдуми.

Головним завданням цієї ініціативи називають забезпечення надійної роботи російського сегмента інтернету на випадок збоїв або цілеспрямованого масштабного зовнішнього впливу.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що законопроект "підготовлений з урахуванням агресивного характеру прийнятої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США", в якій Росію звинуватили в скоєнні хакерських атак.

"У проекті закону визначаються необхідні правила маршрутизації трафіку, організовується контроль за їх дотриманням, створюється можливість для мінімізації передачі за кордон даних, якими обмінюються між собою російські користувачі", - йдеться в повідомленні.

Державні і муніципальні органи та установи зобов'яжуть вести електронну переписку в т. ч. з громадянами і організаціями "відповідно до правил і принципів, встановлених нацстандартами РФ у галузі криптографічного захисту інформації".

Координувати забезпечення сталого, безпечного і цілісного функціонування інтернету на території Росії буде Роскомнадзор.

"Передбачається можливість установки на мережах зв'язку техзасобів, що визначають джерело трафіку, що передається", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ці техзасоби зможуть фільтрувати трафік і блокувати заборонені в Росії ресурси.

Згідно з російським законодавством, розгляд законопроектів Держдумою здійснюється в трьох читаннях.

Нагадаємо:

  • У грудні 2018 року до Держдуми Росії внесли законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента Інтернетупри відключенні від глобальної інфраструктури.
  • 12 лютого 2019 року Держдумаприйняла в першому читанні законопроект.
  • 20 лютого президент РФ Володимир Путін пояснив необхідність ізоляції російського інтернету так: "Вони ж там сидять, це ж їхній винахід, і все слухають, бачать і читають, що ви говорите, і накопичують цю інформацію, а так не будуть".
  • 10 березня у Москві пройшов мітинг проти ізоляції російського інтернету. Затримали15 осіб.
  • Того ж дня, в мережі з'явилися фото "надгробку Путіну", нібито встановленого в Набережних Челнах.
  • На чорному кам'яному пам'ятнику була розміщена фотографія президента і напис: "1952-2019". "Путін поховав вільний інтернет – жителі Набережних Челнів поховали Путіна", – писали в соцмережах.
  • Також повідомлялося, що соцмережа "ВКонтакте"почала видаляти публікацій з фото "могили Путіна".
  • У березні Міністерство оборони Росії взялося створювати мультисервісну транспортну мережу зв'язку, яка стане основою для "суверенного інтернету".

Українська правда

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Теми: Росія інтернет законодавство


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