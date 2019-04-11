Россия сделала второй шаг к "изолированному интернету"
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете", который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика.
Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Главной задачей этой инициативы называют обеспечение надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.
В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США", в которой Россию обвинили в совершении хакерских атак.
"В проекте закона определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи", - говорится в сообщении.
Государственные и муниципальные органы и учреждения обяжут вести электронную переписку в т. ч. с гражданами и организациями "в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты информации".
Координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.
"Предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.
Согласно российскому законодательству, рассмотрение законопроектов Госдумой осуществляется в трех чтениях.
Напомним:
- В декабре 2018 года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернетапри отключении от глобальной инфраструктуры.
- 12 февраля 2019 года Госдумаприняла в первом чтении законопроект.
- 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляциироссийского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
- 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны15 человек.
- В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
- На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
- Также сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" начала удалять фото с "могилой Путина".
- В марте сообщалось, что Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".
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