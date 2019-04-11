Россия сделала второй шаг к "изолированному интернету"

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете", который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Главной задачей этой инициативы называют обеспечение надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США", в которой Россию обвинили в совершении хакерских атак.

"В проекте закона определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи", - говорится в сообщении.

Государственные и муниципальные органы и учреждения обяжут вести электронную переписку в т. ч. с гражданами и организациями "в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты информации".

Координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.

"Предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

Согласно российскому законодательству, рассмотрение законопроектов Госдумой осуществляется в трех чтениях.

Напомним: