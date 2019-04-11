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Россия сделала второй шаг к "изолированному интернету"

Четверг, 11 апреля 2019, 12:23

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете", который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Главной задачей этой инициативы называют обеспечение надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США", в которой Россию обвинили в совершении хакерских атак.

"В проекте закона определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи", - говорится в сообщении.

Государственные и муниципальные органы и учреждения обяжут вести электронную переписку в т. ч. с гражданами и организациями "в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты информации".

Координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.

"Предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

Согласно российскому законодательству, рассмотрение законопроектов Госдумой осуществляется в трех чтениях.

Напомним:

  • В декабре 2018 года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернетапри отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 12 февраля 2019 года Госдумаприняла в первом чтении законопроект.
  • 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляциироссийского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
  • 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны15 человек.
  • В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
  • На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
  • Также сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" начала удалять фото с "могилой Путина".
  • В марте сообщалось, что Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".

Украинская правда

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Темы: Росcияинтернетзаконодательство
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