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Курченкогейт: ГПУ перевіряє, як прокурор видав "підозри оточенню Порошенка"

Четвер, 11 квітня 2019, 13:28

Генеральна інспекція Генпрокуратури проводить перевірку законності дій прокурора Костянтина Кулика.

Про це повідомляє прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

"Прокурор Кулик виведений з групи прокурорів у провадженні, яке отримало назву #Курченкогейт, тому не вповноважений робити заяви по цій справі", – каже Лисенко, зазначаючи, що ГПУ вирішила випередити можливі заяви прокурора щодо справи олігарха-втікача Сергія Курченка та його ймовірних спільників.

За словами Лисенка, в разі розголошення таємниці слідства щодо вказаної справи прокурором Куликом, генінспекція врахує цей факт і зроблені відповідні висновки.

У ГПУ кажуть, що Кулик у цій справі виносив необгрунтовані повідомлення про підозру з порушенням законодавства.

"Хочу наголосити, що перевіркою вже встановлено, що зміни до ЄРДР вносилися прокурором Куликом близько 5-ї ранку 28 березня поточного року. Внесення змін і так званих підозр, заготовлених невідомими особами, свідчить про наявний факт порушення, а саме статей 276-278 КПК України", – зазначає Лисенко.

"Більше того, документи (докази), на яких повинні ґрунтуватися повідомлення про підозри, примірники та копії цих повідомлень взагалі відсутні в матеріалах кримінального та наглядового проваджень", – наголошує він.

Нагадаємо:

  • 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
  • Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
  • У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
  • В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
  • Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
  • Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
  • Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
  • У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

Українська правда

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Теми: КурченкоГенпрокуратура
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