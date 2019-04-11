Курченкогейт: ГПУ перевіряє, як прокурор видав "підозри оточенню Порошенка"
Генеральна інспекція Генпрокуратури проводить перевірку законності дій прокурора Костянтина Кулика.
Про це повідомляє прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.
"Прокурор Кулик виведений з групи прокурорів у провадженні, яке отримало назву #Курченкогейт, тому не вповноважений робити заяви по цій справі", – каже Лисенко, зазначаючи, що ГПУ вирішила випередити можливі заяви прокурора щодо справи олігарха-втікача Сергія Курченка та його ймовірних спільників.
За словами Лисенка, в разі розголошення таємниці слідства щодо вказаної справи прокурором Куликом, генінспекція врахує цей факт і зроблені відповідні висновки.
У ГПУ кажуть, що Кулик у цій справі виносив необгрунтовані повідомлення про підозру з порушенням законодавства.
"Хочу наголосити, що перевіркою вже встановлено, що зміни до ЄРДР вносилися прокурором Куликом близько 5-ї ранку 28 березня поточного року. Внесення змін і так званих підозр, заготовлених невідомими особами, свідчить про наявний факт порушення, а саме статей 276-278 КПК України", – зазначає Лисенко.
"Більше того, документи (докази), на яких повинні ґрунтуватися повідомлення про підозри, примірники та копії цих повідомлень взагалі відсутні в матеріалах кримінального та наглядового проваджень", – наголошує він.
Нагадаємо:
- 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
- У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
- В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
- Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
- Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
- Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
- У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.