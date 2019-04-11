Курченкогейт: ГПУ перевіряє, як прокурор видав "підозри оточенню Порошенка"

Генеральна інспекція Генпрокуратури проводить перевірку законності дій прокурора Костянтина Кулика.

Про це повідомляє прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

"Прокурор Кулик виведений з групи прокурорів у провадженні, яке отримало назву #Курченкогейт, тому не вповноважений робити заяви по цій справі", – каже Лисенко, зазначаючи, що ГПУ вирішила випередити можливі заяви прокурора щодо справи олігарха-втікача Сергія Курченка та його ймовірних спільників.

За словами Лисенка, в разі розголошення таємниці слідства щодо вказаної справи прокурором Куликом, генінспекція врахує цей факт і зроблені відповідні висновки.

У ГПУ кажуть, що Кулик у цій справі виносив необгрунтовані повідомлення про підозру з порушенням законодавства.

"Хочу наголосити, що перевіркою вже встановлено, що зміни до ЄРДР вносилися прокурором Куликом близько 5-ї ранку 28 березня поточного року. Внесення змін і так званих підозр, заготовлених невідомими особами, свідчить про наявний факт порушення, а саме статей 276-278 КПК України", – зазначає Лисенко.

"Більше того, документи (докази), на яких повинні ґрунтуватися повідомлення про підозри, примірники та копії цих повідомлень взагалі відсутні в матеріалах кримінального та наглядового проваджень", – наголошує він.

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