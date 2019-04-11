Курченкогейт: ГПУ проверяет, как прокурор выдал "подозрения окружению Порошенко"
Генеральная инспекция Генпрокуратуры проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика.
Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
"Прокурор Кулик выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название #Курченкогейт, поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу", - говорит Лысенко, отмечая, что ГПУ решила опередить возможные заявления прокурора по делу беглого олигарха Сергея Курченко и его вероятных сообщников.
По словам Лысенко, в случае разглашения тайны следствия по указанному делу прокурором Куликом, генинспекция учтет этот факт и сделает соответствующие выводы.
В ГПУ говорят, что Кулик в этом деле выносил необоснованные сообщения о подозрении с нарушением законодательства.
"Хочу подчеркнуть, что проверкой уже установлено, что изменения в Единый реестр досудебных расследований вносились прокурором Куликом около 5 утра 28 марта текущего года. Внесение изменений и так называемых подозрений, заготовленных неизвестными лицами, свидетельствует об имеющемся факте нарушения, а именно статей 276-278 УПК", - отмечает Лысенко.
"Более того, документы (доказательства), на которых должны основываться сообщения о подозрениях, экземпляры и копии этих сообщений вообще отсутствуют в материалах уголовного и надзорного производств", - отмечает он.
Напомним:
- 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
- В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олиарх Игорь Коломойский сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
- В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
- В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
- В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.