Курченкогейт: ГПУ проверяет, как прокурор выдал "подозрения окружению Порошенко"

Генеральная инспекция Генпрокуратуры проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика.

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Прокурор Кулик выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название #Курченкогейт, поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу", - говорит Лысенко, отмечая, что ГПУ решила опередить возможные заявления прокурора по делу беглого олигарха Сергея Курченко и его вероятных сообщников.

По словам Лысенко, в случае разглашения тайны следствия по указанному делу прокурором Куликом, генинспекция учтет этот факт и сделает соответствующие выводы.

В ГПУ говорят, что Кулик в этом деле выносил необоснованные сообщения о подозрении с нарушением законодательства.

"Хочу подчеркнуть, что проверкой уже установлено, что изменения в Единый реестр досудебных расследований вносились прокурором Куликом около 5 утра 28 марта текущего года. Внесение изменений и так называемых подозрений, заготовленных неизвестными лицами, свидетельствует об имеющемся факте нарушения, а именно статей 276-278 УПК", - отмечает Лысенко.

"Более того, документы (доказательства), на которых должны основываться сообщения о подозрениях, экземпляры и копии этих сообщений вообще отсутствуют в материалах уголовного и надзорного производств", - отмечает он.

Напомним: