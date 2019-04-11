У київських будинках розвісили листівки про "наркомана-президента"

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Четвер, 11 квітня 2019, 14:11

Жителі Києва вранці 11 квітня помітили у своїх будинках листівки з провокаційними написами про "наркомана, який може стати наступним президентом".

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook.

"Отаке в мене в ліфті. Як вам?", - написав нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко і виклав фото листівки.

 

Жодних вихідних даних на цих аркушах немає. 

Також у соцмережі "гуляють" картинки з написом "Не ганяй наркомана у під'їзді, можливо, це твій майбутній презедент" і обличчям кандидата у президенти Володимира Зеленського.

 

Подібні листівки у своїх будинках помітили і журналісти.

"Весь під'їзд обклеїли неідентифікованою чорнухою (( UPD. Одна листівка має вихідні дані. Це контрагітація Відсічі. В епоху нових медіа виглядає дивно, але законно", - написав журналіст Роман Романюк.

Поряд з листівками про "наркомана" у під’їздах висять нібито роздруківки з інтерв’ю олігарха Ігоря Коломойського, де він нібито заявляє, що робить із Зеленського президента, а також листівки "Зупини проросійський реванш" також проти Зеленського.  

Останні листівки надруковані ГО "Відсіч".

Шоумен Дмитро Чекалкін написав, що на електронну пошту отримав повідомлення від "Відсічі" з закликом "зробити останній ривок перед виборами й перемогти зеленого наркомана" і пропозицією вибрати один з варіантів, як він може допомогти "у перемозі над Зе".

На своїй Facebook-сторінці організація "Відсіч" повідомляє, що це вони поширюють листівки проти Зеленського з написом "Зупини проросійський реванш".

За даними сторінки, листівки поширюють у Києві та області, зокрема, у місті Бровари.

Також ГО "Відсіч" через свою сторінку у соцмережі проводить збір коштів на друк своїх контрагітаційних матеріалів.

Журналіст Євген Будерацький повідомляє, що в метрополітені Києва розклеюють наліпки з Зеленським і Коломойським.

Нагадаємо:

  • Кандидати в президенти України – шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко за результатами голосування 31 березня пройшли у другий тур виборів президента, який має відбутися 21 квітня.
  • Минулого тижня Порошенко й Зеленський влаштували шоу зі здачею аналізу на наркотики та алкоголь. Ініціатором тестування був Зеленський, який потім мав конфуз із результатами аналізів.
  • Після цього Порошенко заявив про загрозу обрання президентом людини, яка, можливо, "має наркотичну залежність", і про готовність пройти міжнародний тест.
  • Пізніше Порошенко заявив, що він ніколи не говорив про те, що його опонент і кандидат у президенти Володимир Зеленський має наркотичну залежність.
  • Вночі 11 квітня прес-служба Зеленського повідомила, що на офіційному Telegram-каналі президента Петра Порошенка, було опубліковано відео, де фура збиває Володимира Зеленського. Закінчувався ролик "смужкою наркотиків", які нібито вдихають через соломинку з доларової купюри, і написом "У кожного своя дорога".

Ірина Балачук, УП

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Теми: Зеленський реклама


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