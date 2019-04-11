У київських будинках розвісили листівки про "наркомана-президента"

Жителі Києва вранці 11 квітня помітили у своїх будинках листівки з провокаційними написами про "наркомана, який може стати наступним президентом".

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook.

"Отаке в мене в ліфті. Як вам?", - написав нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко і виклав фото листівки.

Жодних вихідних даних на цих аркушах немає.

Також у соцмережі "гуляють" картинки з написом "Не ганяй наркомана у під'їзді, можливо, це твій майбутній презедент" і обличчям кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Подібні листівки у своїх будинках помітили і журналісти.

"Весь під'їзд обклеїли неідентифікованою чорнухою (( UPD. Одна листівка має вихідні дані. Це контрагітація Відсічі. В епоху нових медіа виглядає дивно, але законно", - написав журналіст Роман Романюк.

Поряд з листівками про "наркомана" у під’їздах висять нібито роздруківки з інтерв’ю олігарха Ігоря Коломойського, де він нібито заявляє, що робить із Зеленського президента, а також листівки "Зупини проросійський реванш" також проти Зеленського.

Останні листівки надруковані ГО "Відсіч".

Шоумен Дмитро Чекалкін написав, що на електронну пошту отримав повідомлення від "Відсічі" з закликом "зробити останній ривок перед виборами й перемогти зеленого наркомана" і пропозицією вибрати один з варіантів, як він може допомогти "у перемозі над Зе".

На своїй Facebook-сторінці організація "Відсіч" повідомляє, що це вони поширюють листівки проти Зеленського з написом "Зупини проросійський реванш".

За даними сторінки, листівки поширюють у Києві та області, зокрема, у місті Бровари.

Також ГО "Відсіч" через свою сторінку у соцмережі проводить збір коштів на друк своїх контрагітаційних матеріалів.

Журналіст Євген Будерацький повідомляє, що в метрополітені Києва розклеюють наліпки з Зеленським і Коломойським.

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