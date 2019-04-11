Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У київських будинках розвісили листівки про "наркомана-президента"

Четвер, 11 квітня 2019, 14:11

Жителі Києва вранці 11 квітня помітили у своїх будинках листівки з провокаційними написами про "наркомана, який може стати наступним президентом".

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook.

"Отаке в мене в ліфті. Як вам?", - написав нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко і виклав фото листівки.

 

Жодних вихідних даних на цих аркушах немає. 

Також у соцмережі "гуляють" картинки з написом "Не ганяй наркомана у під'їзді, можливо, це твій майбутній презедент" і обличчям кандидата у президенти Володимира Зеленського.

 

Подібні листівки у своїх будинках помітили і журналісти.

"Весь під'їзд обклеїли неідентифікованою чорнухою (( UPD. Одна листівка має вихідні дані. Це контрагітація Відсічі. В епоху нових медіа виглядає дивно, але законно", - написав журналіст Роман Романюк.

Поряд з листівками про "наркомана" у під’їздах висять нібито роздруківки з інтерв’ю олігарха Ігоря Коломойського, де він нібито заявляє, що робить із Зеленського президента, а також листівки "Зупини проросійський реванш" також проти Зеленського.  

Останні листівки надруковані ГО "Відсіч".

Шоумен Дмитро Чекалкін написав, що на електронну пошту отримав повідомлення від "Відсічі" з закликом "зробити останній ривок перед виборами й перемогти зеленого наркомана" і пропозицією вибрати один з варіантів, як він може допомогти "у перемозі над Зе".

На своїй Facebook-сторінці організація "Відсіч" повідомляє, що це вони поширюють листівки проти Зеленського з написом "Зупини проросійський реванш".

За даними сторінки, листівки поширюють у Києві та області, зокрема, у місті Бровари.

Також ГО "Відсіч" через свою сторінку у соцмережі проводить збір коштів на друк своїх контрагітаційних матеріалів.

Журналіст Євген Будерацький повідомляє, що в метрополітені Києва розклеюють наліпки з Зеленським і Коломойським.

Нагадаємо:

  • Кандидати в президенти України – шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко за результатами голосування 31 березня пройшли у другий тур виборів президента, який має відбутися 21 квітня.
  • Минулого тижня Порошенко й Зеленський влаштували шоу зі здачею аналізу на наркотики та алкоголь. Ініціатором тестування був Зеленський, який потім мав конфуз із результатами аналізів.
  • Після цього Порошенко заявив про загрозу обрання президентом людини, яка, можливо, "має наркотичну залежність", і про готовність пройти міжнародний тест.
  • Пізніше Порошенко заявив, що він ніколи не говорив про те, що його опонент і кандидат у президенти Володимир Зеленський має наркотичну залежність.
  • Вночі 11 квітня прес-служба Зеленського повідомила, що на офіційному Telegram-каналі президента Петра Порошенка, було опубліковано відео, де фура збиває Володимира Зеленського. Закінчувався ролик "смужкою наркотиків", які нібито вдихають через соломинку з доларової купюри, і написом "У кожного своя дорога".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийреклама
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: