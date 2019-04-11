В киевских домах развесили листовки про "наркомана-президента"

Жители Киева утром 11 апреля заметили в своих домах листовки c провокационными надписями о "наркомане, который может стать следующим президентом".

Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.

"Такое у меня в лифте. Как вам?", - написал нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко и выложил фото листовки.

Никаких выходных данных на этих бумажках нет.

Также в соцсети "гуляют" картинки с надписью "Не гоняй наркомана в подъезде, возможно, это твой будущий презедент" и лицом кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Подобные листовки в своих домах заметили и журналисты.

"Весь подъезд обклеили неидентифицированной чернухой. UPD. Одна листовка имеет выходные данные. Это контрагитация Видсичи. В эпоху новых медиа выглядит странно, но законно", - написал журналист Роман Романюк.

Наряду с листовками про "наркомана" в подъездах висят якобы распечатки из интервью олигарха Игоря Коломойского, где он якобы заявляет, что делает из Зеленского президента, а также листовки "Останови пророссийский реванш" также против Зеленского.

Последние листовки напечатаны ОО "Видсич".

Шоумен Дмитрий Чекалкин написал, что на электронную почту получил сообщение от "Видсичи" с призывом "сделать последний рывок перед выборами и победить зеленого наркомана" и предложением выбрать один из вариантов, как он может помочь "в победе над Зе".

На своей Facebook-странице организация "Видсич" сообщают, что это они распространяют листовки против Зеленского с надписью "Останови пророссийский реванш".

По данным страницы, листовки распространяют в Киеве и области, в частности, в городе Бровары.

Также ОО "Видсич" через свою страницу в соцсети проводит сбор средств на печать своих контрагитационных материалов.

Журналист Евгений Будерацкий сообщает, что в метрополитене Киева расклеивают наклейки с Зеленским и Коломойским.

Напомним: