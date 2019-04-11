В НАБУ заявляют, что САП приказала вычеркнуть Гладковского из расследования

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что Специализированная антикорпцийна прокуратура саботирует расследование хищений в "Укроборонпроме", начатое по материалам BIHUS.info.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в Facebook.

"После открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, НАБУ сразу инициировало истребование в ГПУ уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованную СМИ. Однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно. Зато САП почти месяц игнорирует эту инициативу НАБУ, не прибегая ни к каким объяснений", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что прокурорами САП "не предоставлено ни одного указания, кроме одного и то – в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Гладковского О.В. и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании".

"Сложившаяся ситуация не только не способствует всестороннему и объективному расследованию фактов коррупции в оборонном комплексе, но и наоборот делает невозможным ее. Зато ее используют как инструмент политического давления на НАБУ, в том числе со стороны Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - говорится в заявлении НАБУ.

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Напомним: