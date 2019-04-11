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В НАБУ заявляют, что САП приказала вычеркнуть Гладковского из расследования

Четверг, 11 апреля 2019, 16:58
В НАБУ заявляют, что САП приказала вычеркнуть Гладковского из расследования

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что Специализированная антикорпцийна прокуратура саботирует расследование хищений в "Укроборонпроме", начатое по материалам BIHUS.info.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в Facebook.

"После открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, НАБУ сразу инициировало истребование в ГПУ уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованную СМИ. Однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно. Зато САП почти месяц игнорирует эту инициативу НАБУ, не прибегая ни к каким объяснений", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что прокурорами САП "не предоставлено ни одного указания, кроме одного и то – в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Гладковского О.В. и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании".

"Сложившаяся ситуация не только не способствует всестороннему и объективному расследованию фактов коррупции в оборонном комплексе, но и наоборот делает невозможным ее. Зато ее используют как инструмент политического давления на НАБУ, в том числе со стороны Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - говорится в заявлении НАБУ.

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Напомним:

  • Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
  • Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
  • 2 апреля Петр Порошенко обратился к правительству, чтобы организовать проверку на полиграфе для всех руководителей государственного концерна "Укроборонпром".

Украинская правда
Темы: НАБУпрокуратураОбъединенные силы на Донбассе
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