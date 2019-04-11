Екс-радника Обами звинувачують у наданні неправдивої інформації про роботу на Януковича

Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення юристу Грегорі Б. Крейгу у приховуванні інформації від влади та у наданні неправдивих свідчень у зв'язку з роботою на владу України часів президентства Віктора Януковича.

Про це йдеться у прес-релізі та у обвинувальному вироку, опублікованому на сайті Мін’юсту США. Обвинувачення стосується закону США про реєстрацію іноземних агентів відділу національної безпеки.

"Федеральна колегія сьогодні (11 квітня - ред.) передала обвинувачення, у якому адвокат з Вашингтона Грегорі Б. Крейг звинувачується у наданні неправдивих свідчень і приховуванні суттєвої інформації про його діяльність в інтересах України від Міністерства юстиції", - йдеться у заяві.

У тексті обвинувачення не йдеться про те, які саме свідчення приховував Крейг. Підкреслюється, що максимальним покаранням у цій кримінальній справі є штраф у розмірі 250 тисяч доларів і 5 років ув'язнення за приховування інформації та штраф у 10 тисяч доларів та 5 років в'язниці за надання неправдивих свідчень.

Зазначається, що справу розслідує офіс ФБР в Нью-Йорку.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що Крейга можуть звинуватити у тому, що він "вводив в оману" та робив "помилкові" заяви іншим партнерам в юридичній фірмі та Мін’юсті США, пов'язані зі звітом Тимошенко.

У 2012 році Крейг був керуючим партнером в американській юридичній компанії "Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom", яка склала звіт на користь засудженого за державну зраду екс-президента Януковича.

Зокрема, юристи Skadden склали звіт щодо справи проти Юлії Тимошенко. Американці тоді нібито не знайшли доказів політичної мотивації рішення про її ув’язнення.

Роботу Крейгу доручив Пол Манафорт, який незаконно лобіював інтереси Януковича у США і отримав мільйони прибутку від українських клієнтів. Саме Манафорт рекомендував підписати договір про "співпрацю" Мін'юсту України з американською компанією.

Потім політтехнолог використовував звіт, щоб "пом’якшити" реакцію США та Заходу на ув’язнення Тимошенко в Україні.

Для такої роботи Skadden мала зареєструватись як іноземний агент, але не зробила цього.

Водночас, у січні 2019 року Мін’юст США повідомив, що Skadden погодилось зареєструватись іноземним агентом через роботу на Україну та виплатити понад 4,6 мільйонів доларів, отриманих за свою діяльність. Торік Крейг залишив фірму, після того, як його зв’язки з Манафортом почали ретельно перевіряти.

Юристи Крейга вважають, що він "не зробив нічого, що вимагало від нього реєстрації в зв'язку з його роботою над доповіддю Тимошенко".

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