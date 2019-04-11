Экс-советника Обамы обвиняют в предоставлении ложной информации о работе на Януковича

Министерство юстиции США предъявило обвинения юристу Грегори Б. Крейгу в сокрытии информации от власти и в даче ложных показаний в связи с работой на власти Украины времен президентства Виктора Януковича.

Об этом говорится в пресс-релизе и в обвинительном заключении, опубликованном на сайте Минюста США. Обвинение касается закона США о регистрации иностранных агентов отдела национальной безопасности.

"Федеральная коллегия сегодня (11 апреля - ред.) вернула обвинение, в котором адвокат из Вашингтона Грегори Б. Крейг обвиняется в даче ложных показаний и сокрытии существенной информации о его деятельности в интересах Украины от Министерства юстиции", - говорится в заявлении.

В тексте обвинения не говорится, какие именно показания скрывал Крейг. Подчеркивается, что максимальным наказанием по этому уголовному делу является штраф в размере 250 тысяч долларов и 5 год тюрьмы за сокрытие информации и штраф в 10 тысяч долларов и 5 лет тюрьмы за дачу ложных показаний.

Отмечается, что дело расследует офис ФБР в Нью-Йорке.

Ранее издание Тhe New York Times сообщало, что Крейга могут обвинить в том, что он "вводил в заблуждение" и делал "ложные" заявления другим партнерам в юридической фирме и Минюсте США, связанные с отчетом Тимошенко.

В 2012 году Крейг был управляющим партнером в американской юридической компании "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom", которая составила отчет в пользу Януковича (которого позже осудили за госизмену): в деле против Юлии Тимошенко американцы не нашли доказательств политической мотивации решения о ее заключении.

Работу Крейгу поручил Пол Манафорт, который незаконно лоббировал интересы Януковича в США и получил миллионы прибыли от украинских клиентов. Именно Манафорт рекомендовал подписать договор о "сотрудничестве" Минюсту Украины с американской компанией.

Затем политтехнолог использовал отчет, чтобы "смягчить" реакцию США и Запада на заключение Тимошенко в Украине.

Для такой работы Skadden должна была зарегистрироваться как иностранный агент, но не сделала этого.

В то же время, в январе 2019 года Минюст США сообщил, что Skadden согласилось зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на Украину и выплатить более 4,6 млн долларов, полученных за свою деятельность.

В прошлом году Крейг оставил фирму, после того, как его связи с Манафортом начали тщательно проверять.

Юристы Крейга считают, что он "не сделал ничего, что требовало от него регистрации в связи с его работой над докладом Тимошенко".

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Напомним: