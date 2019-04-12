Порошенко про звинувачення прокурора Кулика: Отримав наказ від Коломойського
Президент України Петро Порошенко заявив, що заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик "отримав наказ" від олігарха Ігоря Коломойського звинуватити його у втручанні у "справу Курченка".
Про це Порошенко заявив в ефірі телеканалу "1+1".
"Справа у розслідування "справи Курченка", на яке посилається пан Кулик, ведеться дуже багато років. Ніяких рішень, ніяких розмов, тепер я вже знаю про це напевно, щодо підозр даними особам, про які він говорить, не було. Ви називали сьогодні Ложкіна, Філатова і Гонтареву", - сказав глава держави.
"Ще місяць тому у пана Кулика ще не було ніяких думок з цього приводу. Аж до того, як він вирішив поїхати до Ізраїлю. Я не чіпаю легенду, яка була у зв'язку з цією поїздкою. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, що пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням власника цього каналу пана Коломойського.
І саме від нього пан Кулик отримав цей наказ. І саме там він прийняв рішення зрадити присязі і зрадити закону", - підкреслив він.
За його словами, Кулик після повернення в Київ літав до Відня, де зустрівся з юристом Коломойського.
"Там йому написали текст. І підготовлений групою прокурорів текст підозри прийняв рішення внести", - додав Порошенко.
Сам Кулик заявив, що під час засідань в Адміністрації президента, на яких він був присутній, Порошенко особисто впливав на хід "справи Курченка".
Нагадаємо:
- Виведений з групи прокурорів у провадженні стосовно Сергія Курченка та його ймовірних спільників Костянтин Кулик заявив, що президент Петро Порошенко, представники його адміністрації, нардепи БПП та керівництво Генпрокуратури втручалися у розслідування цієї справи.
- Кулик стверджує, що йому стали відомі обставини, які свідчать про сприяння злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема, особами з Адміністрації президента та керівництва Генпрокуратури.
- На прес-конференції прокурор заявив, що в розслідування злочинів олігарха Сергія Курченка нібито втручалися Петро Порошенко, представники Адміністрації президента, народні депутати від БПП Ігор Кононенко, Олександр Грановський, Валерій Давиденко, заступники генпрокурора Євген Єнін, Анжела Стрижевська та інші співробітники ГПУ, бо там фігурує оточення президента.
- 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
- У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
- В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
- Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
- Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
- Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
- У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.
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