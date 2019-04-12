Порошенко по обвинению прокурора Кулика: Получил приказ от Коломойского
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинять его во вмешательстве в "дело Курченко".
Об этом Порошенко заявив в эфире телеканала "1+1".
"Дело по расследование "дела Курченко", на которое ссылается господин Кулик, ведется очень много лет. Никаких решений, никаких разговоров, теперь я уже знаю об этом наверняка, по поводу подозрений данным лицам, о которых он говорит, не было. Вы называли сегодня Ложкина, Филатова и Гонтареву", - сказал глава государства.
"Еще месяц назад у господина Кулика еще не было никаких мыслей по этому поводу. Вплоть до того, как он решил поехать в Израиль. Я не трогаю легенду, которая была в связи с этой поездкой. Но мы имеем обоснованную информацию, господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением владельца этого канала господина Коломойского.
И именно от него господин Кулик получил этот приказ. И именно там он принял решение изменить присяге и предать закон", - подчеркнул он.
По его словам, Кулик после возвращения в Киев летал в Вену, где встретился с юристом Коломойского.
"Там ему написали текст. И подготовлен группой прокуроров текст подозрения принял решение внести", - добавил Порошенко.
Сам Кулик заявил, что во время заседаний в Администрации президента, на которых он присутствовал, Порошенко лично влиял на ход "дела Курченко".
Напомним:
- Выведенный из группы прокуроров в производстве в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников Константин Кулик заявил, что президент Петр Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование этого дела.
- Кулик утверждает, что ему стали известны обстоятельства, которые свидетельствуют о содействии преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, лицами из Администрации президента и руководства Генпрокуратуры.
- На пресс-конференции прокурор заявил, что в расследования преступлений олигарха Сергея Курченко якобы вмешивались Петр Порошенко, представители Администрации президента, народные депутаты от БПП Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерий Давиденко, заместители генпрокурора Евгений Енин, Анжела Стрижевская и другие сотрудники ГПУ.
- 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
- В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олиарх Игорь Коломойский сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
- В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
- В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
- В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua