Порошенко по обвинению прокурора Кулика: Получил приказ от Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинять его во вмешательстве в "дело Курченко".

Об этом Порошенко заявив в эфире телеканала "1+1".

"Дело по расследование "дела Курченко", на которое ссылается господин Кулик, ведется очень много лет. Никаких решений, никаких разговоров, теперь я уже знаю об этом наверняка, по поводу подозрений данным лицам, о которых он говорит, не было. Вы называли сегодня Ложкина, Филатова и Гонтареву", - сказал глава государства.

"Еще месяц назад у господина Кулика еще не было никаких мыслей по этому поводу. Вплоть до того, как он решил поехать в Израиль. Я не трогаю легенду, которая была в связи с этой поездкой. Но мы имеем обоснованную информацию, господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением владельца этого канала господина Коломойского.

И именно от него господин Кулик получил этот приказ. И именно там он принял решение изменить присяге и предать закон", - подчеркнул он.

По его словам, Кулик после возвращения в Киев летал в Вену, где встретился с юристом Коломойского.

"Там ему написали текст. И подготовлен группой прокуроров текст подозрения принял решение внести", - добавил Порошенко.

Сам Кулик заявил, что во время заседаний в Администрации президента, на которых он присутствовал, Порошенко лично влиял на ход "дела Курченко".

Напомним: