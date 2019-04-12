Порошенко по обвинению прокурора Кулика: Получил приказ от Коломойского

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Пятница, 12 апреля 2019, 01:10

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинять его во вмешательстве в "дело Курченко".

Об этом Порошенко заявив в эфире телеканала "1+1".

"Дело по расследование "дела Курченко", на которое ссылается господин Кулик, ведется очень много лет. Никаких решений, никаких разговоров, теперь я уже знаю об этом наверняка, по поводу подозрений данным лицам, о которых он говорит, не было. Вы называли сегодня Ложкина, Филатова и Гонтареву", - сказал глава государства.

"Еще месяц назад у господина Кулика еще не было никаких мыслей по этому поводу. Вплоть до того, как он решил поехать в Израиль. Я не трогаю легенду, которая была в связи с этой поездкой. Но мы имеем обоснованную информацию, господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением владельца этого канала господина Коломойского.

И именно от него господин Кулик получил этот приказ. И именно там он принял решение изменить присяге и предать закон", - подчеркнул он.

По его словам, Кулик после возвращения в Киев летал в Вену, где встретился с юристом Коломойского.

"Там ему написали текст. И подготовлен группой прокуроров текст подозрения принял решение внести", - добавил Порошенко.

Сам Кулик заявил, что во время заседаний в Администрации президента, на которых он присутствовал, Порошенко лично влиял на ход "дела Курченко".

Напомним:

  • Выведенный из группы прокуроров в производстве в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников Константин Кулик заявил, что президент Петр Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование этого дела.
  • Кулик утверждает, что ему стали известны обстоятельства, которые свидетельствуют о содействии преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, лицами из Администрации президента и руководства Генпрокуратуры.
  • На пресс-конференции прокурор заявил, что в расследования преступлений олигарха Сергея Курченко якобы вмешивались Петр Порошенко, представители Администрации президента, народные депутаты от БПП Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерий Давиденко, заместители генпрокурора Евгений Енин, Анжела Стрижевская и другие сотрудники ГПУ.
  • 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
  • В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олиарх Игорь Коломойский сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
  • В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
  • В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
  • Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
  • Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
  • В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Коморовский прокуратура


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