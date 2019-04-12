Аваков допускає виклик Порошенка на допит у корупційних справах
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допускає, що Петра Порошенка після завершення каденції його президентства можуть викликати на допит щодо корупційних справ, про які пишуть ЗМІ.
Про це він заявив на 12-му Київському безпековому форумі, повідомляє УНІАН.
"Я не маю жодних прав. Я всього лише політичний міністр. Я думаю, що, якщо будуть підстави, у нас достатньо інститутів, які можуть відкрити провадження проти громадянина, який колись був президентом. Нормальна процедура", - підкреслив Аваков.
Він додав, що сам регулярно ходить на допити.
"Арсеній Яценюк (лідер партії "Народний фронт", колишній прем'єр-міністр) регулярно ходить на допити. Останній раз мене допитували про замах на Януковича на вимогу пана Януковича, який він надіслав з Москви в 2014 році", - сказав Аваков.
"Винен – відповість, не винен – буде все спокійно", - додав міністр МВС.
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Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського
Нагадаємо:
- Видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
- 6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
- Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.
- 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
- Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.
- Пізніше у прокуратурі заявили, що не бачать підстав для обрання запобіжних заходів Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.
- 2 квітня Петро Порошенко звернувся до уряду, щоб організувати перевірку на поліграфі для усіх керівників державного концерну "Укроборонпром".
- 28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
- 11 квітня Порошенко заявив, що він непричетний до будь-яких корупційних скандалів, про які останнім часом повідомляли ЗМІ, у тому числі щодо "Укроборонпрому", і що він не знав про причетність свого найближчого соратника та заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігоря Кононенка до корупційних схем в енергетиці.