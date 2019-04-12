Аваков допускает вызов Порошенко на допрос по коррупционным делам
Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что Петра Порошенко после завершения каденции его президентства могут вызвать на допрос относительно коррупционных дел, о которых пишут СМИ.
Об этом он заявил на 12-м Киевском форуме по безопасности, сообщает УНИАН.
"Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточно институтов, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура", - подчеркнул Аваков.
Он добавил, что сам регулярно ходит на допросы.
"Арсений Яценюк (лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр) регулярно ходит на допросы. Последний раз меня допрашивали о покушении на Януковича по требованию господина Януковича, которое он прислал из Москвы в 2014 году", - сказал Аваков.
"Виноват – ответит, не виноват – будет все спокойно", - добавил министр МВД.
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Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского
Напомним:
- Издание "Bihus.info" опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум один раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- 4 марта Порошенко уволилГладковского из СНБО.
- 6 марта президент Петр Порошенкозаявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
- Гладковский-младший подал в судна журналистов.
- 7 марта НАБУ провело обыскиу экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
- После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
- Позже в прокуратуре заявили, что не видятоснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
- 2 апреля Петр Порошенко обратился к правительству, чтобы организовать проверку на полиграфедля всех руководителей государственного концерна "Укроборонпром".
- 28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
- 11 апреля Порошенко заявил, что он не имеет отношения к никаким коррупционным скандалам, о которых в последнее время сообщали СМИ, в том числе по "Укроборонпрому", и что не знал о причастности своего ближайшего соратника и заместителя председателя фракции "БПП" в Верховной Раде Игоря Кононенко к коррупционным схемам в энергетике.
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