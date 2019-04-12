Аваков допускает вызов Порошенко на допрос по коррупционным делам

Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что Петра Порошенко после завершения каденции его президентства могут вызвать на допрос относительно коррупционных дел, о которых пишут СМИ.

Об этом он заявил на 12-м Киевском форуме по безопасности, сообщает УНИАН.

"Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточно институтов, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура", - подчеркнул Аваков.

Он добавил, что сам регулярно ходит на допросы.

"Арсений Яценюк (лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр) регулярно ходит на допросы. Последний раз меня допрашивали о покушении на Януковича по требованию господина Януковича, которое он прислал из Москвы в 2014 году", - сказал Аваков.

"Виноват – ответит, не виноват – будет все спокойно", - добавил министр МВД.

Читайте также:

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним: