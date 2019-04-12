Гриценко відреагував на оголошення його в розшук в Росії

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 19:03

Глава "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко вважає, що звинувачення, які висунули проти нього у Росії, є явною політикою і інформаційним ударом проти нього і його команди.

Про це він заявив у коментарі "Громадському".

"Я думаю, що Росія дуже хотіла би, щоб українська політика була слабкою і українські політики були слабкими, незалежно від того, чи то в парламенті, чи в урядових структурах — щоб повзали на колінах і їздили до них за консультаціями", — сказав Гриценко.

Він заявив, що не належить до числа таких політиків.

"Я належу до тих людей, які точно будуть відстоювати національні інтереси України, а не йти на якісь поступки чи коврижки з боку Росії. Очевидно, вони відчули, що після виборів наша партія буде представлена і в парламенті, і в уряді, і тому вирішили ударити таким чином інформаційно", — зазначив екс-кандидат у президенти.

Водночас Гриценко вважає, що оголошення його в міжнародний розшук могло б вплинути на його зарубіжні поїздки.

"Ми пам’ятаємо, що була проблема в Яценюка, коли його затримали на кілька годин в аеропорту, здається в Цюріху. Але будемо реагувати відповідним чином", — розповів він.

Гриценко наголосив, що в діях російської влади немає жодної змістовної позиції.

"Це явна політизація і політичне забарвлення. В таких випадках навіть коли оголошується розшук через Інтерпол, в решті решт, в Інтерполі є структури, які аналізують, і коли вбачають в тому політичне забарвлення, то вилучають з розшуку. Ми це все переживемо, тиск з боку Росії жодним чином не вплине ні на мою позицію, ні на позицію нашої команди", — підсумував Гриценко.

Нагадаємо:

  • Слідчий комітет РФ просить суд заарештувати заочно колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, якого звинувачує у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності у Росії.
  • Лідер "Громадянської позиції" екс-міністр оборони Анатолій Гриценко брав участь у чергових виборах президента України. У першому турі він набрав 6.91% голосів.
  • Гриценко заявив, що більше не балотуватиметься у президенти України.

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Теми: Гриценко Росія розшук


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