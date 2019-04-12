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Гриценко отреагировал на объявление его в розыск в России

Пятница, 12 апреля 2019, 19:03

Глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко считает, что обвинения, которые выдвинули против него в России, являются явной политикой и информационным ударом против него и его команды.

Об этом он заявил в комментарии "Громадському".

"Я думаю, что Россия очень хотела бы, чтобы украинская политика была слабой и украинские политики были слабыми, независимо от того, в парламенте, или в правительственных структурах - чтобы ползали на коленях и ездили к ним за консультациями", - сказал Гриценко .

Он заявил, что не относится к числу таких политиков.

"Я принадлежу к тем людям, которые точно будут отстаивать национальные интересы Украины, а не идти на какие-то уступки или коврижки со стороны России. Очевидно, они почувствовали, что после выборов наша партия будет представлена ​​и в парламенте, и в правительстве, и поэтому решили ударить таким образом информационно", - отметил экс-кандидат в президенты.

В то же время Гриценко считает, что объявление его в международный розыск могло бы повлиять на его зарубежные поездки.

"Мы помним, что была проблема у Яценюка, когда его задержали на несколько часов в аэропорту, кажется в Цюрихе. Но будем реагировать соответствующим образом", - рассказал он.

Гриценко отметил, что в действиях российских властей нет никакой содержательной позиции.

"Это явная политизация и политическая окраска. В таких случаях даже когда объявляется розыск через Интерпол, в конце концов, в Интерполе есть структуры, которые анализируют, и когда видят в том политическую окраску, то изымают из розыска. Мы это все переживем, давление со стороны России никак не повлияет ни на мою позицию, ни на позицию нашей команды", - подытожил Гриценко.

Напомним:

  • Следственный комитет РФ просит суд арестовать заочно бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которого обвиняет в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в России.
  • Лидер "Гражданской позиции" экс-министр обороны Анатолий Гриценко участвовал в очередных выборах президента Украины. В первом туре он набрал 6.91% голосов.
  • Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты.

Темы: ГриценкоРосcиярозыск
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