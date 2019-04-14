Скандальный Семочко уволен: Порошенко подтвердил
Президент Петр Порошенко уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Об этом глава государства, кандидат в президенты заявил во время выступления 14 апреля в пресс-центре на НСК "Олимпийский", где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.
"Заместитель главы Службы внешней разведки Семочко уволен в пятницу (12 апреля - ред.)", - заявил Порошенко.
Отметим, что несмотря на сообщение об увольнении Семочко еще 12 апреля по состоянию на воскресенье соответствующий указ на сайте главы государства отсутствует.
Порошенко, который пришел на дебаты, отвечает на вопросы журналистов. Общение происходит в подстадионном помещении на "Олимпийском", на площади возле НСК со стороны Дворца Спорта установлена большая сцена, на которой транслируют его выступление и выступают украинские группы.
Под сценой собрались несколько тысяч сторонников Порошенко.
Напомним,
- 6 апреля президент Украины Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
- Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
- В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
- НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
- Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.