Скандальный Семочко уволен: Порошенко подтвердил

Президент Петр Порошенко уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом глава государства, кандидат в президенты заявил во время выступления 14 апреля в пресс-центре на НСК "Олимпийский", где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.

"Заместитель главы Службы внешней разведки Семочко уволен в пятницу (12 апреля - ред.)", - заявил Порошенко.

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Напомним,