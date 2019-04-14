Скандальный Семочко уволен: Порошенко подтвердил

Президент Петр Порошенко уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом глава государства, кандидат в президенты заявил во время выступления 14 апреля в пресс-центре на НСК "Олимпийский", где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.

"Заместитель главы Службы внешней разведки Семочко уволен в пятницу (12 апреля - ред.)", - заявил Порошенко.

Отметим, что несмотря на сообщение об увольнении Семочко еще 12 апреля по состоянию на воскресенье соответствующий указ на сайте главы государства отсутствует.

Порошенко, который пришел на дебаты, отвечает на вопросы журналистов. Общение происходит в подстадионном помещении на "Олимпийском", на площади возле НСК со стороны Дворца Спорта установлена большая сцена, на которой транслируют его выступление и выступают украинские группы.

Под сценой собрались несколько тысяч сторонников Порошенко.

Напомним,