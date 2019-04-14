Скандальный Семочко уволен: Порошенко подтвердил
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Воскресенье, 14 апреля 2019, 15:04
Президент Петр Порошенко уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Об этом глава государства, кандидат в президенты заявил во время выступления 14 апреля в пресс-центре на НСК "Олимпийский", где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.
"Заместитель главы Службы внешней разведки Семочко уволен в пятницу (12 апреля - ред.)", - заявил Порошенко.
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Напомним,
- 6 апреля президент Украины Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
- Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
- В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
- НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
- Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
Украинская правда
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