Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальный Семочко уволен: Порошенко подтвердил

Воскресенье, 14 апреля 2019, 15:04
Скандальный Семочко уволен: Порошенко подтвердил

Президент Петр Порошенко уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом глава государства, кандидат в президенты заявил во время выступления 14 апреля в пресс-центре на НСК "Олимпийский", где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.

"Заместитель главы Службы внешней разведки Семочко уволен в пятницу (12 апреля - ред.)", - заявил Порошенко.

Отметим, что несмотря на сообщение об увольнении Семочко еще 12 апреля по состоянию на воскресенье соответствующий указ на сайте главы государства отсутствует.

Порошенко, который пришел на дебаты, отвечает на вопросы журналистов. Общение происходит в подстадионном помещении на "Олимпийском", на площади возле НСК со стороны Дворца Спорта установлена большая сцена, на которой транслируют его выступление и выступают украинские группы.

Под сценой собрались несколько тысяч сторонников Порошенко.

Напомним, 

  • 6 апреля президент Украины Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
  • 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
  • Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
  • В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
  • НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
  • Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СемочкоПорошенкодебатывыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Семочко
Возвращение Семочко: Служба внешней разведки ждет разъяснений от ОАСК
ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя главы Службы внешней разведки – СМИ
Семочко в деле против журналистов наказал невинного человека
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: