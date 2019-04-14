Порошенко обіцяє прорив щодо звільнення полонених і миру на Донбасі

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Неділя, 14 квітня 2019, 19:33
фото - Дмитро Ларін, УП

Президент Петро Порошенко заявляє про наявність інструментів для забезпечення стійкого припинення вогню з 18 квітня та обіцяє прорив у звільненні полонених в разі свого переобрання.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна", відповідаючи на питання щодо домовленостей із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими Порошенко зустрівся 12 квітня.

"Ми твердо наголосили, що після другого туру виборів ми скличемо "нормандський формат" на найвищому рівні, і має бути забезпечений прорив і щодо звільнення полонених (і тут я не маю жодного сумніву, що це відбудеться одразу ж після виборів у дуже короткий термін) і щодо принесення миру на багатостраждальний Донбас. Ми маємо інструменти, яким чином забезпечити стійке припинення вогню, яке має бути розпочате вже з 18 квітня", - заявив президент.

За його словами, потрібно почати імплементувати безпековий пакет Мінських домовленостей, "включно з виведенням іноземних військ, виведенням важкої техніки і артилерії, контролем над неконтрольованою ділянкою кордону і прогресом по "блакитних шоломах"".

"Перше, що я хочу принести одразу після перемоги на президентських виборах – це мир. Це початок політичного процесу на Донбасі зі збереженням унітарного устрою і відновленням суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави", - зазначив Порошенко, додавши, що говорив про це з Макроном і Меркель.

Він також заявив, що домовився з лідерами Німеччини та Франції про надходження цього року коштів від європейських партнерів.

"І друге – це розвиток економічної співпраці, розвиток підтримки нас на міжнародній арені, продовження санкцій, якщо Путін не відреагує і не продемонструє прогрес в імплементації Мінських угод. І окремий розвиток азово-чорноморського басейну, окремий розвиток Донбасу. Гроші, коли буде побудована і транспортна інфраструктура, і електрифікація залізниці, і інфраструктура портів. Ці європейські гроші вже цього року мають надійти, і про це ми домовилися і з президентом Франції, і з канцлером Німеччини", - сказав він.

Порошенко також подякував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель за те, що вона не скасувала зустріч із ним попри те, що за день до цього втратила матір.

Нагадаємо:

  • Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня. Потім він полетів до Парижа, де зустрівся із Макроном. 
  • У той самий день кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном. Пізніше Зеленський заявив, що була "дуже класна, тепла атмосфера", а сама "зустріч була конструктивною".

Українська правда

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Теми: Порошенко Донбас полонені Меркель Франція


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