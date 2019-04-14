Порошенко обещает прорыв по освобождению пленных и мира на Донбассе

Президент Петр Порошенко заявляет о наличии инструментов для обеспечения устойчивого прекращения огня с 18 апреля и обещает прорыв в освобождении пленных в случае своего переизбрания.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", отвечая на вопрос относительно договоренностей с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми Порошенко встретился 12 апреля.

"Мы твердо отметили, что после второго тура выборов мы соберем "нормандский формат" на самом высоком уровне, и должен быть обеспечен прорыв и в освобождении пленных (и здесь я не сомневаюсь, что это произойдет сразу же после выборов в очень короткий срок) и по принесению мира на многострадальный Донбасс. Мы имеем инструменты, каким образом обеспечить устойчивое прекращение огня, которое должно быть начато уже с 18 апреля", - заявил президент.

По его словам, нужно начать имплементировать пакет по безопасности Минских договоренностей, "включая вывод иностранных войск, вывод тяжелой техники и артиллерии, контроль над неконтролируемой участком границы и прогресс по "голубым каскам"".

"Первое, что я хочу принести сразу после победы на президентских выборах - это мир. Это начало политического процесса на Донбассе с сохранением унитарного устройства и восстановлением суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства", - отметил Порошенко, добавив, что говорил об этом с Макроном и Меркель.

Он также заявил, что договорился с лидерами Германии и Франции о поступлении в этом году средств от европейских партнеров.

"И второе - это развитие экономического сотрудничества, развитие поддержки нас на международной арене, продолжение санкций, если Путин не отреагирует и не продемонстрирует прогресс в имплементации Минских соглашений. И отдельное развитие азово-черноморского бассейна, отдельное развитие Донбасса. Деньги, когда будет построена и транспортная инфраструктура, и электрификация железной дороги, и инфраструктура портов. Эти европейские деньги уже в этом году должны поступить, и об этом мы договорились и с президентом Франции, и с канцлером Германии", - сказал он.

Порошенко также поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она не отменила встречу с ним, несмотря на то, что за день до этого потеряла мать.

Напомним: