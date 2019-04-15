МВС про "дебати на Олімпійському": У когось може зірвати різьбу
У МВС припускають можливість окремих, але не масових провокацій в ході ймовірних дебатів між кандидатами на пост президента на НСК "Олімпійський" і під час другого туру виборів.
Про це на брифінгу в понеділок у Києві розповіли представники МВС, передає "Інтерфакс-Україна".
За словами радника міністра внутрішніх справ Володимира Філенка, з 16 квітня оперативний штаб МВС і всі структурні підрозділи переходять на посилений варіант несення служби.
"У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок", - запевнив радник Авакова.
За його словами, буде два складних дня, пов'язаних з виборчим процесом, - можливі дебати на НСК "Олімпійський" і день голосування.
"Немає підстав заявляти про системну підготовку до провокацій, але ми готові до того, що можуть бути окремі провокації", - зазначив Філенко.
Він пояснив, що в першу чергу ці провокації можуть бути наслідком загостреного протистояння в суспільстві, "якщо у когось зірве різьбу".
Радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко також зазначив, що в цей час спостерігається сильна напруга в суспільстві.
"Будуть дебати (на стадіоні) чи ні - ми готуємося до них", - сказав він, додавши, що служби поліції превентивно працювали на стадіоні минулої неділі, такий же формат буде і в разі проведення дебатів на НСК.
"Сподіваємося і віримо, що групи підтримки свідомо підійдуть... не будуть приносити на стадіон... заборонені предмети ... Віримо, що люди прислухаються, а кандидати будуть дотримуватися законодавства", - додав він.
За словами Стойка, у другому турі буде задіяно не менш правоохоронців, ніж під час першого туру.
Загалом, за інформацією МВС, з початку виборчої кампанії в Україні відкрито 371 кримінальне провадження, 35 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Нагадаємо:
- 31 березня кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів.
- Ввечері 3 квітня ноумен Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Порошенком, але покликав його на стадіон "Олімпійський".
- 14 квітня чинний президент Петро Порошенко прийшов на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський". Зеленський цю подію проігнорував.
- Порошенко закликав Зеленського не боятися дебатів та запросив 15 квітня на ефір каналу ICTV.
- Зеленський наполягає, що дебати мають відбутися ввечері 19 квітня, тоді коли за законом мають бути офіційні дебати на "Суспільному".
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