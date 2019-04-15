МВС про "дебати на Олімпійському": У когось може зірвати різьбу

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Понеділок, 15 квітня 2019, 15:01

У МВС припускають можливість окремих, але не масових провокацій в ході ймовірних дебатів між кандидатами на пост президента на НСК "Олімпійський" і під час другого туру виборів.

Про це на брифінгу в понеділок у Києві розповіли представники МВС, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами радника міністра внутрішніх справ Володимира Філенка, з 16 квітня оперативний штаб МВС і всі структурні підрозділи переходять на посилений варіант несення служби.

"У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок", - запевнив радник Авакова.

За його словами, буде два складних дня, пов'язаних з виборчим процесом, - можливі дебати на НСК "Олімпійський" і день голосування.

"Немає підстав заявляти про системну підготовку до провокацій, але ми готові до того, що можуть бути окремі провокації", - зазначив Філенко.

Він пояснив, що в першу чергу ці провокації можуть бути наслідком загостреного протистояння в суспільстві, "якщо у когось зірве різьбу".

Радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко також зазначив, що в цей час спостерігається сильна напруга в суспільстві.

"Будуть дебати (на стадіоні) чи ні - ми готуємося до них", - сказав він, додавши, що служби поліції превентивно працювали на стадіоні минулої неділі, такий же формат буде і в разі проведення дебатів на НСК.

"Сподіваємося і віримо, що групи підтримки свідомо підійдуть... не будуть приносити на стадіон... заборонені предмети ... Віримо, що люди прислухаються, а кандидати будуть дотримуватися законодавства", - додав він.

За словами Стойка, у другому турі буде задіяно не менш правоохоронців, ніж під час першого туру.

Загалом, за інформацією МВС, з початку виборчої кампанії в Україні відкрито 371 кримінальне провадження, 35 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо:

  • 31 березня кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів.
  • Ввечері 3 квітня ноумен Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Порошенком, але покликав його на стадіон "Олімпійський".
  • 14 квітня чинний президент Петро Порошенко прийшов на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський". Зеленський цю подію проігнорував.
  • Порошенко закликав Зеленського не боятися дебатів та запросив 15 квітня на ефір каналу ICTV.
  • Зеленський наполягає, що дебати мають відбутися ввечері 19 квітня, тоді коли за законом мають бути офіційні дебати на "Суспільному".

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Теми: вибори президента 2019 МВС


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